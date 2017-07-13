Челябинцы объединяются для защиты в суде зеленого пояса города

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13/07/2017 - 13:43 Порядка 100 жителей Челябинска поддержали Владимира Казанцева, подавшего иск к правительству области с требованием отменить принятое постановление о переводе ценных земель в статус противоэрозионных для разработки месторождения медно-порфировых руд. Они намерены объединиться и подать коллективный иск.

«Сегодня Челябинский областной суд начал рассмотрение административного дела по иску двух жителей Челябинска об оспаривании постановления Правительства Челябинской области № 57-П от 20 февраля 2013 года, которым часть лесов Шершневского лесничества переведена из категории лесопарковых зон в противоэрозионные», - рассказала агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы Челябинского областного суда Евгения Нациевская. По словам истцов, на месте этого леса будет построен Томинский горно-обогатительный комбинат.

Заседание по рассмотрению административного дела проходило в самом большом зале областного суда, в котором обычно рассматривают уголовные дела с присяжными. Зал был полностью заполнен.

По словам Евгении Нациевской, в суд также поступило порядка 100 исковых заявлений от жителей Челябинска, аналогичных рассматриваемым сегодня. Сегодня суд рассмотрел их ходатайство о подаче коллективного иска к правительству области.

«Суд разъяснил правила подачи коллективного иска и определил срок, до которого должен быть подготовлен и подан такой иск, — не позднее 20 июля 2017 года. Рассмотрение дела назначено на 31 июля 2017 года на 10 часов», - уточнила Евгения Нациевская.

Как уточнил агентству истец Владимир Казанцев, суд запросил у Томинского ГОКа ряд документов, в том числе лицензию от 2003 года на геологическое изучение и добычу полезных ископаемых на данном месторождении (она была выдана в тот момент, когда леса имели категорию ценных).

Подробности можно прочитать на сайте «Урал-пресс-информ».

Любовь Юрина
 
 

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