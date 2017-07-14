Металлург Дубровский поздравил людей огненной профессии с праздником

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил южноуральских металлургов с наступающим праздником. «На протяжении трех столетий металлургия определяет характер Урала, объединяет тысячи людей, является становым хребтом экономики Челябинской области, ее гордостью и славой. Достижения металлургов рука об руку с постоянным обновлением производства, а главное – с постоянной заботой о человеке, который своим трудом создает будущее нашей страны, является ее национальным достоянием, - говорится в поздравлении. - Желаю всем крепкого здоровья и благополучия. Пусть процветают южноуральские предприятия, а в каждом доме будут счастье и достаток».

Металлурги Челябинской области с размахом отметят профессиональный праздник.

В Магнитогорске празднования начнутся уже сегодня, 14 июля. Для горожан сюрприз приготовили «Стрижи», они взлетят в небо сегодня в семь часов вечера. А уже через час на концертной площадке у «Арены Металлург» состоится прямая трансляция из ледового дворца, где в торжественной обстановке будут награждены серебряными медалями хоккеисты команды «Металлург». Затем свои песни споют магнитогорские дуэты «Сарафан» и «Сапна». Музыкальным поздравлением с Днем металлурга станет выступление групп «Baccara» и «Банд’Эрос», которое начнется в 21 час. Празднование завершится ярким фейерверком.

Челябинский металлургический комбинат отметит праздник 15 июля на стадионе спорткомплекса «Металлург». В программе – выступление приглашённых звезд эстрады, концертные номера коллективов ДК ЧМК и красочный фейерверк.

Работники и ветераны завода «Трубодеталь» к празднику увидят спектакль «Подкаблучники» режиссера Никиты Гриншпуна по пьесе хорватского драматурга Миро Гаврана, главные роли в котором исполнят знаменитые столичные актеры. Перед началом спектакля лучшие сотрудники завода получат ведомственные, региональные, муниципальные и корпоративные награды.

День металлурга был учрежден 28 сентября 1957 года указом Президиума Верховного Совета СССР. Сегодня День металлурга празднуют сотни тысяч человек в России и за рубежом. Сотрудники предприятий проходят шествием по главным улицам, участвуют в разнообразных спортивных и культурных мероприятиях, посещают концерты и торжественные церемонии.

На всех предприятиях черной и цветной металлургии Челябинской области состоятся торжества.