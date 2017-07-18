Не ждали: в Челябинске «ревизоры» держали осаду в лифте протезно-ортопедического предприятия

18/07/2017 - 16:10 Сегодня, 18 июля, эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта и журналисты без предупреждения проверили работу челябинского протезно-ортопедического предприятия из-за жалоб маломобильных граждан. Однако связаться с руководством удалось только после перипетий с представителями охраны и полиции.

Челябинским «фронтовикам» то и дело поступали жалобы от инвалидов, которым ежегодно должны выдавать на этом предприятии бесплатную ортопедическую обувь. Одни сетовали на её качество, другие на её отсутствие.

«Ещё с 2015 года меня должны были поставить в очередь на получение обуви, но до сих пор ничего не выдали. Говорят, что направления на получение у меня нет. Инвалидов не информируют. Всю ортопедическую обувь покупаю за свои деньги», – поделилась своей бедой Галина Мертвищева.

Также при Челябинском протезно-ортопедическом предприятии есть стационар, на обустройство которого ранее были потрачены значительные бюджетные средства. Сейчас он закрыт, и пациенты не могут проходить в нём должную реабилитацию. При попытке подняться в лифте на 4 этаж, где и расположен стационар, охрана, нарушая закон РФ «О СМИ», всячески препятствовала работе журналистов.

Не сдаваясь, эксперты ОНФ и репортёры продолжали ждать представителей руководства в лифте. Вместо этого на вызов охраны приехали другие представители власти – полиция.

Лишь после появления стражей порядка на первый этаж спустился заместитель управляющего Евгений Карабанов и без каких-либо проблем провёл журналистов в стационар. Интересно, что в нём всё оборудовано по последнему слову: есть и спальные места для тех, кто приезжает из области, и тренажёрный зал, и туалеты, и кухня. Для того чтобы инвалиды беспрепятственно передвигались, повсюду висят поручни.

«Осталось неясно, почему весь этот год стационар не работает, ведь там выполнены все условия. Инвалиды приезжают со всего региона, им же нужно где-то останавливаться», – пояснил эксперт «ОНФ» Дмитрий Степанов.

По словам заместителя управляющего, в феврале текущего года челябинское протезно-ортопедическое предприятие стало филиалом ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России. Именно по причине такого перехода предприятию нужно снова получать лицензию на использование стационара.

«Мы делаем сейчас всё возможное, чтобы быстрее получить эту лицензию. О жалобах на качество обуви могу сказать, что это уже вопрос финансирования. Будем принимать меры», – заверил Евгений Карабанов.