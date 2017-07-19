В Ленинском районе Челябинска брошенные дома заполнены мусором и крысами: «Время Че» проинспектировало городские улицы

19/07/2017 - 17:23 Эко-движение «Время Че» завершило очередную инспекцию улиц и дворов Челябинска. В 2016 году волонтеры движения только в черте города обнаружили более 300 несанкционированных свалок. Проходя по прошлогоднему маршруту, активисты выявили еще ряд серьезных нарушений.

Как сообщил корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» председатель «Времени Че» и член Общественной палаты РФ Феликс Панов, меньше всего порадовали волонтеров Ленинский и Металлургический районы. В первом активисты движения набрели на заброшенные двухэтажки, буквально забитые мусором. Естественно, на придомовые территории из «заброшек» распространяется неприятный запах, ползают крысы.

А в Металлургическом районе на весь большой поселок Першино приходится всего три (!) мусорных бака. Причем расположены они прямо возле школы по улице 26 Бакинских комиссаров.

В другом ЧМЗ-овском посёлке нормальных мусорок нет вообще. Сознательные жители частного сектора вынуждены таскать свои мусорные пакеты к контейнерам у ближайших многоэтажек. Несознательные предпочитают захламлять окружающую территорию. Но людей, живущих в позаброшенном властями поселении с травой в человеческий рост, в принципе, можно понять.

Также эко-защитникам поступал сигнал из местного детсада – воспитатели жалуются, что из-за близлежащей свалки невозможно проветривать группы: в помещение проникает неприятный запах и залетают мухи.

Кроме того, в Металлургическом районе стартует ликвидация свалки строительных отходов, копившихся там больше 50 лет. Соответственно, и процедура уничтожения строительной помойки займет не один год.

Не идеальна ситуация и в поселке Чурилово Тракторозаводского района. Там прямо на выходе из школы №116 расположены мусорные баки. Поскольку отходы из них не вывозятся с достаточной оперативностью, местные часто швыряют мусор прямо на землю возле бачков. Пакеты, бутылки и другой хлам непрерывно копятся – их никто не убирает. Со слов местного жителя, около помойки постоянно «тусуются» маргинальные личности, распивая алкоголь. Тогда как мимо этой неблагополучной территории вынуждены возвращаться домой школьники.

Не менее плачевная картина предстала перед эко-защитниками в прошлом году в районе «Северные Шершни», в посёлке Гидрострой. Там мусор был свален прямо между жилыми домами, в воздухе от этого круглосуточно стояла жуткая вонь. «Но сейчас там уже убрано, пусть и не идеально», – обнадежили экологи. Следующая запланированная «Временем Че» точка мониторинга – как раз окрестности Шершневского водохранилища, оттуда часто поступают жалобы.

Если смотреть дальше городской черты, то там признанными лидерами по захламлённости являются Сосновский и Аргаяшский районы.

«По итогам повторного мониторинга можно сделать вывод, что ситуация далека от идеальной, – считает Феликс Панов.– В результате обращений, направленных в коммунальные службы, в управляющие компании и в администрацию города, было ликвидировано 102 эко-нарушения. Существенные улучшения качества уборки и вывоза отходов, оборудования мусоросборочных площадок отмечены на 61 объекте, однако в 137 выявленных нами точках ситуация не изменилась, в некоторых из них даже ухудшилась – свалки выросли, мусор как не вывозился, так и не вывозится, контейнерные площадки не соответствуют нормативам»

Наиболее благополучным в плане обращения с отходами выглядит Северо-Запад Челябинска, здесь устранено наибольшее количество нарушений. По крайней мере, по сравнению со своим «соседом-металлургом» этот район смотрится более чем благопристойно.

Начальник управления государственной экологической экспертизы и регионального государственного экологического надзора министерства экологии Челябинской области Сергей Лавров отметил следующее: «Необходимо разграничивать понятия «свалки» и «места захламления». Свалка – это постоянно пополняемое место, сформировавшееся, существующее длительный срок. Очень часто коммунальные службы такие объекты ликвидируют, но через месяц на этом же месте свалки возникают вновь. Министерство экологии в случае выявления стихийных свалок выписывает администрации района предостережение и обязательно проводит повторную проверку территории».

Как утверждают экологи, районные власти стараются самоустраниться от решения таких проблем, постоянно ссылаясь на занятость, отсутствие финансов и кадров. А редкими субботниками запущенные территории в порядок не приведешь.

«В каждом районе по 25-30 депутатов общественников – куда они все смотрят?!», – недоумевают во «Времени Че».

По словам волонтеров эко-движения, тяжелее всего работать в этом плане с частным сектором. У многоэтажек всегда есть управляющие компании, на которые можно «надавить», чтобы они навели порядок на своей подведомственной территории, или просто призвать к сотрудничеству. А жильцы частных домов предоставлены сами себе.

Сергей Лавров поставил в пример село Варна, где у каждого второго дома стоят отдельные контейнеры. Жители села сами их купили и оплачивают вывоз мусора. Как отметил чиновник, если не проводить уборки в любом отдельно взятом дворе, то через полгода он неизбежно окажется «по колено в отходах». Многое зависит от самих людей.

По озвученным сегодня в офисе «Времени Че» данным, в прошлом году в Челябинске для озеленения и очистки воздуха было высажено 4 тысячи деревьев. Но на полноценные «легкие» для индустриального города это, конечно, не тянет. Как утверждают экологи, в столице Южного Урала ежегодно вырубается больше деревьев, чем высаживается.

Но иногда удается обязывать администрации районов производить так называемые «компенсационные высадки». Так, на улицах Дегтярёва и Богдана Хмельницкого (Металлургический район) деревца были посажены в троекратном объеме.