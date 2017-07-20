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Минздрав: Нельзя говорить о вспышке заболеваемости менингитом в Челябинской области

 

20/07/2017 - 14:08 В Челябинской области нет вспышки заболеваемости энтеровирусной инфекцией и менингитом. Все регистрируемые в последний месяц случаи не связаны между собой.

Как уже сообщало агентство, в июле месяце серозный менингит энтеровирусной этиологии был диагностирован у четверых детей, отдыхавших в детском спортивном лагере «Олимпиец». 15 июля в Челябинске скончался четырехлетний мальчик, заболевший менингитом. Он посещал детский сад №393. Менингит диагностирован и у шестилетней девочки из детсада № 157. СМИ сообщают еще об одном, пока официально не подтвержденном, случае менингита в Металлургическом районе.

 «Нельзя говорить о вспышке или об эпидемии энтеровирусной инфекции и менингита в Челябинске или в области, - заявила сегодня, 20 июля, на брифинге консультант управления медпомощи детям и матерям минздрава региона Елена Степанидина. Она отметила, что при энтеровирусной инфекции три и более случаев заболевания считаются групповой заболеваемостью.

Групповая заболеваемость была отмечена в лагере «Олимпиец», но грамотные действия медицинских работников, сотрудников лагеря и Роспотребнадзора не позволили распространиться инфекции в организованном коллективе. Отмеченные случаи заболевания менингитом в дошкольных учреждениях Челябинска не связаны между собой. В настоящий момент во всех детсадах проводятся карантинные и противоэпидемические мероприятия и распространения инфекции не допущено.

Елена Степанидина напомнила, что энтеровирусная инфекция имеет сезонную заболеваемость – июль, август, сентябрь. В настоящий момент отмечен предсказуемый сезонный рост заболеваемости и показатели не превышают уровень прошлого года. 

«Нельзя сказать, что менингит – это только последствия кишечной инфекции. Энтеровирусная инфекция может протекать в разных формах: кишечной инфекции, ринофарингита, менингита, ангины. Это зависит от вида вирусов. На сегодня нам известно больше 80 видов вирусов. И любой из них вызывает свою форму заболевания», - уточнила Степанидина.

Установившая в регионе теплая погода и открывшийся купальный сезон могут способствовать распространению инфекции. Как рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Челябинской области Раиса Косарева, энтеровирусная инфекция передаётся фекально-оральным, воздушно-капельным путем (контактно-бытовой, через пищу и воду).

Родителям лучше не допускать купание детей, особенно совсем маленьких, в сомнительных водоёмах, соблюдать режим питания и употребления воды. Нужно воздержаться от покупок готовой салатной продукции.

В минздраве и в минобре призывают родителей внимательно относиться к самочувствию своих детей и при первых признаках ОРВИ и других кишечных инфекций обращаться за помощью к медицинским работникам и ни в коем случае не водить заболевшего ребенка в организованные коллективы.

При своевременном обращении за помощью заболевание протекает в легкой или средне-тяжелой форме и дается благоприятный прогноз.

Любовь Юрина
 
 

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