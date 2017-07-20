В Челябинске еще один ребенок заболел серозным менингитом

20/07/2017 - 10:18 В Челябинске выявлен еще один случай заболевания ребенка опасным инфекционным заболеванием – менингитом.

Шестилетней девочке, посещающей детский сад № 157, поставлен диагноз «серозный менингит».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе управления здравоохранения администрации города, в настоящий момент ребенок находится в лечебном учреждении города. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В детском саду, который посещала девочка, объявлен карантин. Региональное управление Роспотребнадзора проведет проверку этого дошкольного учреждения.

Как уже сообщало агентство, 15 июля в Челябинске скончался четырехлетний мальчик, заболевший серозным менингитом. Он посещал детский сад №393. Болезнь развивалась очень стремительно.

Серозный менингит энтеровирусной этиологии был диагностированеще у четверых детей, отдыхавших в детском спортивном лагере «Олимпиец». Ребята заразились, попив еще до начала смены воду из одной бутылки.

В управлении Роспотребнадзора региона уточнили, что в летний период, особенно в июле-августе, каждый год регистрируется подъем сезонной заболеваемости энтеровирусной инфекцией. За 6 месяцев 2017 года в Челябинской области зарегистрировано 2 случая энтеровирусной инфекции, в том числе 1 случай энтеровирусного менингита. Заболели 1 неорганизованный ребёнок и 1 взрослый. В июле пять детей заболели энтеровирусной инфекцией.