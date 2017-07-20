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В Челябинской области стали есть меньше хлеба – выросло благосостояние южноуральцев?

 
В Челябинской области стали есть меньше хлеба – выросло благосостояние южноуральцев?. Фото Валерия Иванова

20/07/2017 - 14:50 Жители Челябинской области стали есть меньше хлеба. Статистика потребления хлебной продукции была приведена сегодня, 20 июля, на пресс-конференции, состоявшейся на площадке «Аргументов и фактов» и посвященной всероссийскому исследованию хлеба (проводит Минпромторг РФ совместно с Роскачеством).

По утверждениям специалистов, с 2006 года в регионе наблюдается устойчивая тенденция по снижению потребления хлебопродуктов. Если в 2006 году южноуральцы съедали в среднем по 145 килограммов хлеба на человека (данные за календарный год), то в 2015 году – уже 121. И это, скорее, хорошо.

Хотя бы потому, что такая цифра гораздо ближе к нормам, утвержденным Минздравом в 2010 году. Стандарты рационального потребления различных пищевых продуктов были разработаны специалистами Российской академии медицинских наук.

Согласно им, рекомендуемый годичный объем потребления хлебопродуктов (сюда входят в том числе и макаронные изделия, в пересчёте на муку) составляет от 95 до 105 килограммов на душу населения.

Как отметила начальник отдела статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды Росстата по Челябинской области Ольга Круглова, по уровню потребления изделий из хлеба и муки среди субъектов РФ Челябинская область делит 31-32 место с Республикой Татарстан.

Объемы поедания хлеба в разных регионах зависят от многих факторов, в том числе от климатических условий, местных традиций и национальных особенностей. Абсолютный лидер по РФ – Алтайский край. По последним данным, каждый житель Алтая съедает в среднем 160 килограммов продукции «хлебного сектора» в год. А последнее место в этом рейтинге занимает Чукотский АО – всего по 60 кило на каждого северянина.

По словам Ольги Кругловой, аналогичная свежая статистика по Южному Уралу – за прошедший 2016 год – будет официально опубликована 26 сентября на сайте регионального Росстата (Федеральная служба государственной статистики – ред.).

А начальник отдела статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств Росстата по Челябинской области Валентина Семилетова привела информацию конкретно по хлебобулочным изделиям, не включая «родственные» продукты вроде макарон.

«По итогам 2016 года каждый южноуралец в среднем съел 40 килограммов хлебобулочных изделий, что немало, – рассказала спикер. – Вообще уровень потребления хлебобулочной продукции – показатель благосостояния населения. Как мы помним, минувший год был для нашей области непростым, ежемесячные доходы многих граждан ощутимо упали. В результате, по сравнению с тем же 2015 годом, в 2016-м сократилось потребление почти всех продуктов, кроме хлеба и картошки.  А с начала 2017 года объемы потребления мясной и молочной продукции в Челябинской области вновь выросли, оттеснив картошку и хлеб – традиционную «пищу бедных». Значит, положительная тенденция по сравнению с прошлым годом налицо», – резюмировала Семилетова.

Согласно данным специалистов южноуральского Росстата, затраты на покупку хлебобулочных изделий занимают у нас третье место после затрат на мясо и «молочку», составляя 17,4% всех продовольственных трат.

Илья Михайлов
 
 

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