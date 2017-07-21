Энтеровирусная инфекция активизировалась. Родителей просят быть внимательными к самочувствию детей

21/07/2017 - 11:05 В июле в Челябинской области традиционно активизировалась энтеровирусная инфекции. С начала года в регионе отмечено 22 случая заболевания, в том числе 20 – в июле. Все эти случаи лабораторно подтверждены, а заболевшие госпитализированы в лечебные учреждения.

В региональном управлении Роспотребнадзора разъясняют, пик заболеваемости энтеровирусной инфекцией приходится на июль-сентябрь (иногда и октябрь). Установившаяся жара, открытие купального сезона могут способствовать распространению инфекций.

Инфекция передается водным, пищевым и контактно-бытовым путями, не исключается воздушно-капельный и пылевой пути передачи. Можно заразиться через воду (купаясь в открытых водоемах, бассейнах или выпивая воду из одной емкости с вирусоносителем, который может даже и не подозревать о наличии инфекции в его организме). Можно заболеть также через грязные руки, если есть грязные фрукты, через игрушки и другие объекты внешней среды.

«Вирусоносительство у здоровых лиц составляет от 17 до 85%. Инфицированные лица наиболее опасны для окружающих в ранние периоды инфекции, когда возбудитель присутствует в крови, моче, носоглотке и фекалиях за несколько дней до появления клинических симптомов и продолжает выделяться в первую неделю заболевания. Инкубационный период составляет в среднем от 1 до 10 дней», - предупреждают в Роспотребнадзоре.

Медицинские работники призывают родителей внимательно относиться к своим детям, обращая внимание на любые изменения в их настроении и самочувствии.

«Когда развивается тяжёлый патологический процесс, а не банальной насморк, повышается температура, появляется вялость, слабость, может появиться головная боль. На фоне температуры появляется рвота, она повторяется снова и снова и не приносит облегчения. Все это должно насторожить родителей. Это уже проявления со стороны центральной нервной системы и есть вероятность развития менингита», - рассказала консультант управления организации медицинской помощи детям и матерям регионального минздрава Елена Степанидина. Родители при таких симптомах должны немедленно обратиться за медицинской помощью.

Елена Степанидина подчеркнула, что существует норматив времени оказания того или иного вида медицинской помощи. Участковый врач, согласно нормативам, должен оказать медпомощь в течение восьми часов. Если ребенку становится хуже, то нужно вызвать неотложку. Она обязана приехать к ребенку в течении двух часов. Если состояние малыша вызывает у взрослых серьёзные опасения, то нужно вызывать скорую помощь. Она должна прибыть в течении 20 минут. Нужно помнить, что есть инфекции, которые дают суточную летальность и промедление в таких случаях очень опасно.

В Роспотребнадзоре разъясняют, что энтеровирусные заболевания могут протекать в различной форме - от легких лихорадочных состояний до множественных поражений органов и систем, нередко связана с поражением центральной нервной системы и проявляется чаще в виде серозного менингита и реже как геморрагический конъюнктивит, увеит, синдром острого вялого паралича (ОВП).

Кроме этого, заболевание может протекать в виде ринофарингита, герпангины, диареи и др. В основном заболевание характеризуется острым началом, подъемом температуры и менингеальной симптоматикой (головная боль, тошнота, рвота, ригидность затылочных мышц, сонливость). Исход заболевания при своевременном обращении за медицинской помощью и лечении, как правило, благоприятный.