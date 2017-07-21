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В Челябинский областной суд подан коллективный иск о защите зеленого пояса Челябинска
В Челябинский областной суд подан коллективный иск о защите зеленого пояса Челябинска
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В Челябинский областной суд подан коллективный иск о защите зеленого пояса Челябинска

 
В Челябинский областной суд подан коллективный иск о защите зеленого пояса Челябинска

21/07/2017 - 15:54 В пятницу, 21 июля, в Челябинский областной суд поступили заявления от более двух тысяч жителей области о присоединении к поданному ранее коллективному иску с требованием отменить принятое региональным правительством постановление о переводе ценных земель в статус противоэрозионных для разработки месторождения медно-порфировых руд.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы Челябинского областного суда Евгения Нациевская, коллективный иск от 20 южноуральцев был подан в суд в понедельник, 17 июля. «Сегодня, 21 июля, в суд поступили порядка двух тысяч заявлений о присоединении к этому иску», - пояснила Евгения Нациевская. Как уточнил Владимир Казанцев, который будет выступать в суде от имени всех истцов, в суд поступило 2 тысячи 147 заявлений от жителей области.

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Как уже сообщало агентство, в суде уже рассматривается иск от двух жителей об оспаривании постановления Правительства Челябинской области № 57-П от 20 февраля 2013 года, которое изменило площади и границы лесопарковых зон в лесах Шершневского лесничества.  Согласно документу, 2912 гектаров леса были переведены из  лесопарковых зон в категорию противоэрозионных. Затем эти леса перевели в категорию эксплуатационных, что сделало возможным разработку на данном участке Томинского месторождения медно-порфировых руд.

Следующее заседание по рассмотрению первого иска состоится 31 июля в 10 часов. На эту же дату и время назначено рассмотрение коллективного иска. «Будет решаться вопрос об объединении этих двух административных дел», - уточнила Евгения Нациевская. Скорей всего, будет принято положительное решение.

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Владимир Казанцев уточнил, что им также была подана в суд жалоба об обеспечении иска (она направлена на то, чтобы до принятия судом окончательного решения земельного участка не смог начать сносить деревья на этом земельном участке). Суд отказал в ее удовлетворении. В понедельник Владимир Казанцев намерен подать в суд частную жалобу на отказ в обеспечение иска.

Подробности дела можно прочитать на сайте «Урал-пресс-информ».

Любовь Юрина

Фото

В Челябинский областной суд подан коллективный иск о защите зеленого пояса Челябинска
В Челябинский областной суд подан коллективный иск о защите зеленого пояса Челябинска
 
 

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