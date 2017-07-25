Беспредел: в Челябинске можно купить любую «липовую» медицинскую справку

25/07/2017 - 13:52 В Челябинске можно купить любую медицинскую справку. Без очередей и сдачи анализов.

Справка в детский лагерь, медсправка в бассейн. Больничный лист и медицинская книжка. Освобождение от физкультуры. Интернет пестрит сайтами, на которых предлагают без посещения поликлиники, осмотра врачами и сдачи анализов получить необходимую медицинскую справку. Врачебный бизнес процветает.

Корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» попробовал купить «липовую» медицинскую справку:

- Здравствуйте! Подскажите, мне срочно нужна медицинская книжка. Вы можете мне помочь в этом?

- Да, конечно. В какой сфере вы работаете?

- Продажа продуктов питания.

- Это будет стоить 1700 рублей. Мы вам сделаем скидку. Оплата по факту получения.

- Анализы сдавать нужно какие-то или врачей проходить?

- Нет. Ничего сдавать не нужно. Мы все сделаем за вас.

- Как быстро вы ее сделаете?

- В течение нескольких часов.

- А печати нормальные будут? Я не попадусь с этой медицинской книжкой?

- Не переживайте. Печати будут стоять от одной из поликлиник Челябинска.

- А как забирать мне мою книжку?

- Приезжать к нам не нужно. С вами свяжется наш курьер. Стоимость доставки 300 рублей по городу. От вас нам нужны ваши данные: фамилия, имя, отчество. Прописка и фотография 3 на 4. С вами свяжется курьер.

Курьер перезвонил в течение получаса. Назначил встречу. Сказал, что процесс изготовления медицинской книжки займет не более 10 минут.

«Вы подъедете, отдадите мне фотографию. Мне уже подвезут медицинскую книжку, останется только вклеить фото и все. Все голограммы, печати и подписи будут стоять»,- рассказал курьер.

Никаких проверок и сдачи анализов. А ведь приобрести такую медицинскую книжку может, к примеру, больной сальмонеллезом. Представьте, что будет, если он устроится поваром в детский сад?

«Прокуратура регулярно проверяет подобные сайты. Их закрывают, но появляются новые. Нужно помнить, что если вы приобретаете подобные документы, то вас ждет уголовная ответственность по статье «Использование заведомо поддельных документов». Санкция статьи предусматривает наказания в виде штрафа, исправительных работ на срок до двух лет или же ареста на срок до 6 месяцев»,- рассказала агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник прокурора по связям со СМИ Наталья Мамаева.

При этом качество подделок очень высокое. Мошенники сейчас могут изготовить любые печати и бланки. Кстати, те, кто изготовляет подобные справки, также попадают под статью уголовного кодекса «Изготовление поддельных печатей и штампов, а также их распространение». Это грозит лишением свободы на срок до двух лет.

Естественно, покупать липовые документы редакция агентства «Урал-пресс-информ» и не собиралась. Информация о мошенниках передана правоохранительным органам Челябинской области.

«По всем подобным фактам ГУ МВД по Челябинской области проводит проверки. Чтобы не стать соучастником преступления, жителям региона советуем обращаться в полицию», - сказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Как заверили в полиции, по данному факту будет проведена проверка.