РМК и минэкологии: Вырубка деревьев под Томино законна. Скоро там начнутся горные работы

25/07/2017 - 15:43 АО «Томинский ГОК» на законных основаниях приступил к вырубке деревьев на участке лесного массива в Челябинской области, где в будущем компания планирует разрабатывать месторождение медно-порфировых руд. В ближайшее время АО «Томинский ГОК» приступит к горным работам на освобождаемом от растительности участке.

Об этом сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Русской медной компании, которая реализует данный проект. Это же подтверждает министерство экологии области в своем ответе на запрос общественников.

В компании уточнили, что АО «Томинский ГОК» принадлежит лицензия на право пользования недрами для геологического изучения и добычи открытым способом медно-порфировых руд на Томинском месторождении. Документ выдан министерством природных ресурсов РФ.

В минэкологии области уточнили, что лицензия на право пользования недрами выдана Томинскому ГОКу 31 июля 2015 года. Она действительно до 30 апреля 2024 года. В апреле 2017 года Уральское управление Ростехнадзора выдало компании горный акт с тем же сроком годности, а в мае согласовало план развития горных работ на данном участке.

В РМК подчеркнули, что лицензия не только дает право осуществлять определенный вид деятельности, но и наделяет компанию обязанностью проводить работы в строго регламентированные этим документом сроки.

Согласно плану горных работ, отработка Томинского месторождения должна была начаться со второго квартала 2017 года, пояснили в минэкологии. «АО «Томинский ГОК» планирует в ближайшее время приступить к горным работам на земельном участке, относящемся к Томинскому месторождению медно-порфировых руд, - сообщили в пресс-службе РМК. - Для этого 11 июля 2017 года на площадке месторождения начаты работы по освобождению территории от лесных насаждений на основании проектов освоения лесов, утвержденных Главным управлением лесами Челябинской области».

В главном лесном ведомстве региона агентству уточнили, что АО «Томинский ГОК» получил все необходимые разрешения на вырубку леса. Для его получения они должны были представить три документа - договор аренды, проект освоения лесов и лесную декларацию. Что и было сделано.

Защитники леса и противники разработки Томинского месторождения считают, что компания не должна приступать к любым работам на этом лесном участке, пока не получит всех разрешений, в том числе и на строительство там капитальных объектов. Однако действующее законодательство позволяет им это делать.

В минэкологии разъяснили, что в действующих нормативных документах не прописаны требования о необходимости получения каких-либо разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию, регистрации опасных производственных объектов до начала горных работ.

«К строительству капитальных объектов обогатительной фабрики предприятие приступит после получения разрешения на данный вид работ», - заверили в РМК.

Как ранее сообщало агентство, действующее законодательство предоставляет заказчику сложных проектов право вести пообъектное проектирование. При этом не все объекты подлежат экологической экспертизе, в результате чего не обеспечивается комплексная оценка воздействия на окружающую среду. Так происходит и с Томинским ГОКом. Не была дана комплексная оценка воздействия на окружающую среду всего производственного цикла. Но на сегодняшний момент закон этого и не требует.

Челябинская область выступила с инициативой о внесении изменений в федеральное законодательство, обязав проводить комплексную экологическую оценку намечаемой деятельности по разведке и добыче полезных ископаемых до начала работ. Совет Федерации поддержал это предложение.

Губернатор Борис Дубровский также ранее заявлял, что проект РМК должен пройти дополнительную, комплексную экологическую экспертизу после того, как будут внесены изменения в технические решения (было предложено отказаться от хвостохранилища и складировать отходы в разрезе Коркинский). Но пока этого не сделано.

Кроме того, в преддверии Года экологии на заседании Госсовета Борис Дубровский предложил ввести комплексную оценку экологических последствий крупных инвестиционных проектов на начальном этапе их реализации. Это предложение было внесено в перечень поручений президента. Но и здесь пока до воплощения в жизнь этих инициатив дело не дошло.

Инициативные жители Челябинска подали иски в суд с требованием отменить постановление правительства области, которое позволило изменить категорию леса над Томинским месторождением и сделало возможным уничтожение лесных насаждений. Истцы просили приостановить работы на этом участке до окончания рассмотрения дела. Но суд им отказал. Была подана частная жалоба, но пока она не рассматривалась.