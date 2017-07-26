Профессор кафедры спортивной медицины УралГУФК Александр Табарчук: Данис Зарипов пошел на сделку с совестью

Спортивный врач, кандидат медицинских наук Александр Табарчук отметил, что допинг сейчас добрался уже до всех видов спорта. Хоккей не стал исключением. По словам профессора, сейчас очень много спортсменов проявляют интерес к допингу. Они хотят облегчить себе жизнь в достижении поставленных целей. Ставить спортивные рекорды с меньшими затратами. Особенно это касается молодых спортсменов. Но, в случае с Данисом Зариповым ситуация совершенно другая.

«Ему уже 36 лет. Недавно Данис Зарипов заявил, что нацелен на попадание в сборную России для участия в предстоящих Олимпийских играх. И ему сейчас нужно демонстрировать свои возможности. Чтобы его оценили. Ему нужно был доказать, что он готов играть за российскую сборную. Данис пошел на сделку со своей совестью и стал применять допинг», - отметил Александр Табарчук.

По мнению Александра Табарчука, допинг Зарипов стал применять не так давно.

«Обнаружили допинг в пробах прошлого сезона. Если бы он раньше применял допинг, то его бы обязательно обнаружили. Проверка на допинг – обязательна в КХЛ. В отличии от НХЛ, где очень либерально относятся к запрещенным препаратам. Поэтому и дрогнул Данис Зарипов на закате своей карьеры. Ему хотелось доказать, что он еще может играть на высоком уровне. Не нужно его судить строго, но все должно быть по закону»,- добавил Александ Табарчук.

Так же отметил специалист по спортивной медицине, раньше инициаторами приема допинга нередко выступали тренеры. Побуждали врачей искать какие-то стимуляторы. Сейчас спортсмены довольно часто делают это самостоятельно – находят специалистов и принимают стимуляторы. Люди не понимают, что допинг в конечном итоге ведет в тупик. К тому, же спортсмены знают, что рискуют своим здоровьем и даже жизнью, употребляя допинг. Достаточно вспомнить скандал с разоблачением российских спортсменов, которые попались на употреблении милдроната.

«Я никогда его не использовал в своей практике. Этот препарат для сердечников. Под воздействием этого препарата снижается скорость реакции на движущиеся объекты, страдают двигательные качества. Нарушается пространственная ориентация. Также милдронат вызывает разрушение суставных хрящей. Допинг должен улучшать функциональные качества организма, а не наоборот. Поэтому я удивился, что его включили в список запрещенных как допинг», - отметил Александр Табарчук.

В анализах же Даниса Зарипова были обнаружены вещества, относящиеся к классу стимуляторов и диуретиков и маскирующих агентов.

«Диуретики – это вещества, которые вызывают обильное мочевыделение. Тем самым помогают быстрее вывести остатки допинга. Как только в клубах узнают, что предстоит проходить тест на употребление запрещенных препаратов, применяют мочегонные средства. Стимуляторы – это вещества, которые стимулируют сердечно-сосудистую деятельность и работу нервной системы»,- отметил Александр Табарчук.

Горячая дискуссия вокруг допингового скандала с Данисом Зариповым развернулась и в социальных сетях. Фанаты хоккея и поклонники Даниса Зарипова поддерживают своего кумира и рассуждают о том, кому выгодна дисквалификация хоккеиста.

«Пробу Данис сдавал еще в 16/17 году, когда играл за «Металлург», и все было шито-крыто, когда же Величкин не смог договориться с Зариповым о продлении контракта и Зарипов все же ушел в Казань, тут-то и произошел казус с положительной допинг пробой. Ну прям как в Бесприданнице: "Так не доставайся же ты никому», - пишет Олеся Конькова.

«И Величкин и доктор клуба сказали, что их уведомили о том, что у Зарипова нашли эти препараты ещё весной, но разрешили играть до окончания всех разбирательств. То есть можно предположить, что этих веществ в организме действительно было мало и, возможно, они были в допустимой норме. Или же ВАДА позволила игроку играть с допингом в весьма важных играх, что звучит смешно. Теперь же ему выписывают дисквалификация на 2 года. Не хочу говорить, что это какой-то заговор против российских спортсменов», - пишет Диана Жукова.

«Я многим людям открою секрет, наверное, - все хоккеисты, а особенно возрастные игроки, те, кому за 30, принимают допинг, чтобы быть в форме и дольше играть на приемлемом уровне. Или вы думаете, что Дацюк, Ковальчук, Мозякин и другие престарелые звёзды на чистом энтузиазме бегают? При нормальной проверке допинг бы находили у каждого второго. А этот скандал с Зариповым - показуха. Зарипова слили как крутого игрока», - уверен Scott Forstall

«Допинг-проба Зарипова, это удар не по "АК барсу". Это удар ниже пояса по всему российскому спорту. Не так больно было после новостей о Шараповой. От скандального доклада WADA, когда отстранили всю легкоатлетическую сборную. Хоккей- спорт номер один в нашей стране. Он им был, есть и будет! Таких, как Данис,- единицы среди представителей нашей страны. Старожил. Кумир», - уверен Роман Ахметов.

"Да сейчас во всём спорте такой бардак творится, что хоть караул кричи. То паралимпийцев не пускают, то "допинг" найдут, то гимн неправильный поставят на церемонии. Мое личное мнение что это заговор не только против нашего хоккея, но и всего российского спорта в целом», - написал Александр Щербаков

«WADA опять решила напомнить о себе. Как раз впритирку к Олимпиаде в Корее. Такая ж история была с нашей сборной в преддверии Олимпиады в Рио. Такое вряд ли можно назвать случайностью. Скорее, это закономерность – травля наших спортсменов накануне решающих спортивных событий. Вот увидите, ближе к ноябрю-декабрю эта антироссийская волна опять будет нарастать. Теперь уже, чтобы отстранить наших «зимних» спортсменов», - предположил Максим Гладков.

Как сообщало агентство «Урал-пресс-информ», руководство казанского «Ак Барса» знало о возможных санкциях в отношении форварда Даниса Зарипова. Совместно с магнитогорским «Металлургом» клуб намерен обжаловать решение о дисквалификации хоккеиста Также, в казанском клубе отметили, что руководство ХК «Ак Барс» уже связалось с руководством ХК «Металлург». В магнитогорском клубе подчеркнули, что Данис Зарипов не является для них чужим. Для «Ак Барса» он также является живой легендой клуба.

«Мы совместными усилиями – два хоккейных клуба и Д.Зарипов – будем обжаловать принятое ИИХФ решение в Спортивно-арбитражном суде в Лозанне. «Ак Барс» и «Металлург» окажут помощь игроку оспорить данное решение», - сообщает пресс-служба казанской команды.

«Кто-то подсунул Данису эти лекарства. Убедили, что не будет положительной пробы. Жаль Даниса. На склоне лет не хочется ему заканчивать спортивную карьеру. Ну, дрогнул человек. Но он очень много сделал для своей родины. Для хоккея. Ему этот грех надо простить. Трудно удержаться. Дрогнул Данис. Но он сам себе сейчас такой суд устроит, вы даже представить не можете», - добавил Александр Табарчук.

Напомним, что форвард в начале июля подписал с "Ак Барсом" контракт на два года. Ранее он выступал за клуб с 2001 по 2013 год. Прошлый сезон он провел в магнитогорском "Металлурге", за обе команды в общей сложности выиграл четыре Кубка Гагарина.

Фото с сайта УралГУФК