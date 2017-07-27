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Вышло «не празднично»: жители Челябинской области «налегли» на вторичное жилье из-за проблем с кошельками

 
Вышло «не празднично»: жители Челябинской области «налегли» на вторичное жилье из-за проблем с кошельками

27/07/2017 - 18:04 Каких показателей по вводу жилья Челябинская область добилась за первую половину 2017 года? Почему южноуральцы предпочитают жилье из вторых рук квартирам в новых микрорайонах? Ответы на эти и другие вопросы прозвучали на пресс-конференции, состоявшейся сегодня, 27 июля, в «АиФ-Челябинск». Мероприятие приурочили к наступающему празднику – всероссийскому Дню строителя (13 августа).

По словам первого замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Виталия Передерия, тенденций к снижению темпов строительства жилья в регионе пока нет. Только с начала этого года построено 533 тысячи квадратных метров – это на 11% больше, чем за аналогичный период 2016-го. В то время как в целом по РФ темпы ввода жилья сократились – так же на 11 процентов.

К тому же, южноуральцы стали чаще брать ипотеку в связи со снижением процентной ставки – 11,7 процентов вместо прошлогодних 13,5%. Как отметили специалисты, в Челябинской области вполне реально взять в ипотеку квартиру и по 10-процентной ставке.

На сегодня средняя цена за один квадратный метр по Южному Уралу составляет 34 тысячи 837 рублей. В прошлом году – порядка 35 тысяч. Можно найти квартиру и по цене 27 тысяч за «квадрат» в домах старой постройки. Но при таком «эконом-варианте» качество жилья может сильно подкачать.

Однако, если строительные темпы в нашем регионе только возросли, то жилищный рынок покупателя председатель правления «Союза строительных компаний Урала и Сибири» Александр Воробьев охарактеризовал как падающий. По его словам, число людей, могущих позволить себе квартиру в новостройке, заметно уменьшилось. Южноуральцы не уверены в своих финансовых возможностях.

Это приводит к популяризации вторичного жилья. Его покупатель приобретает из вторых рук, и в нем, как правило, уже есть отделка и вся необходимая мебель. Цены на «жилье по типу секонд-хенд» устанавливаются вполне адекватные, и оно начинает создавать серьезную рыночную конкуренцию квартирам в новых домах.

В результате новостройки пользуются спросом всё меньше и меньше. Что, в свою очередь, порождает экономические трудности у хороших фирм-застройщиков, качественно делающих свою работу.

«Поэтому говорить о каких-то положительных тенденциях я бы сейчас не стал», – подчеркнул Воробьев свою позицию.

«Что-то совсем не праздничные данные у нас получились», – подвел итог встречи вице-президент Российского союза строителей по работе в УрФО Александр Абаимов

Илья Михайлов
 
 

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