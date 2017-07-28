Сергей Степашин: Надо учиться строить у Челябинской области

28/07/2017 - 23:26 В Челябинской области завершается программа переселения граждан из ветхоаварийного жилья. До 1 сентября должны получить ключи от новых квартир все южноуральцы, чьи дома признали аварийными до зимы 2012 года. Итоги реализации программы в регионе оценил председатель федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

На прошедшем сегодня, 28 июля, в правительстве Челябинской области совещании высокопоставленный гость привел Южный Урал в пример другим субъектам РФ. «У вас действительно есть чему поучиться в плане строительства, многим вашим коллегам из других регионов не мешало бы перенять этот бесценный опыт, – отметил Сергей Степашин в беседе с губернатором Борисом Дубровским, главами муниципальных районов и крупными южноуральскими застройщиками. – В России сейчас всего пять областей, которые успешно выполняют «президентскую» программу по переселению из ветхо-аварийного сектора и, вдобавок, способны финансировать ее из собственного бюджета. И Челябинская область прочно входит в эту пятерку лидеров».

По официальной статистике, благодаря программе с 2013 по 2017 год новым жильем обзавелись 12,5 тысячи южноуральцев. На ее реализацию было выделено 6,23 миллиарда рублей. Из них 3,55 миллиарда – средства областного бюджета. Еще 2,68 миллиарда предоставил упомянутый выше всероссийский Фонд содействия реформированию ЖКХ (был основан в 2007 году).

В 2017 году Челябинская область самостоятельно продолжила программу переселения вообще без федерального финансирования, поскольку соответствующие документы еще не утверждены «на самом верху». Для этой цели из региональной казны было выделено порядка 412 миллионов рублей. Как отметил сегодня Борис Дубровский, в дальнейшем правительство Южного Урала намерено выделять на «ветхоаварийные» нужды ориентировочно от 500 миллионов до 1 миллиарда – в зависимости от масштаба проблемы в конкретном календарном году.

Напомним, программа переселения из «ветхоаварийки» была принята после соответствующего «Указа №600» Владимира Путина от 7 мая 2012 года. Она коснулась тех граждан, жилье которых получило аварийный статус до 1 января 2012-го.

Причем именно в Челябинской области внедрили новый, централизованный принцип переселения людей. Он позволил многим семьям из маленьких муниципальных образований перебраться в столицу региона. Сергей Степашин с самого начала одобрил проект, выступив с предложением реализовать его по всей стране.

По свежим данным на середину июля, в 29 округах и районах области переселение завершено. А порядка тысячи человек из 13 муниципальных субъектов пока только готовятся отметить новоселье. До конца года планируется расселить 58 домов общей площадью более 11 тысяч квадратных метров, расположенных в Златоусте, Миассе, Копейске, Карабаше и Сатке.

Как подчеркнул Борис Дубровский, Челябинская область твердо намерена возобновить программу в дальнейшем. Ведь, несмотря на достигнутые успехи, количество аварийных домов из года в год не сокращается, а только растет. По данным регионального Минстроя, сейчас на Южном Урале насчитывается свыше 217 тысяч квадратных метров аварийных построек, признанных таковыми уже после 1 января 2012 года. То есть, уже практически столько же, сколько было расселено за пять лет. Новые переселения требуют вложения денег – они обойдутся области примерно в 10 миллиардов рублей.

Сергей Степашин сегодня похвалил южноуральские власти за то, что они и впредь не намерены «бросать своих» в осыпающихся стенах и под ветхими кровлями. «У кого-то ведь подход к этой проблеме совсем иной: вот закончится действие путинской программы в этом году, и можно будет больше не возиться со всеми этими "маргиналами и алкашами – пускай выживают, как хотят, в своих бараках. К сожалению, так на полном серьезе рассуждают некоторые наши чиновники и депутаты. Но если всю ту огромную часть населения нашей страны, которая живет за чертой бедности в неприемлемых условиях, причислять к маргиналам, то можно вообще неизвестно до чего договориться», – высказал свое мнение председатель «Фонда содействия».

В заключение он подчеркнул, что России ни к чему неоправданно дорогие, «экзотические» строительные проекты. «Тот же стадион Крестовский в Санкт-Петербурге (он же – «Зенит-Арена» – ред.) обошелся в такие деньги, на которые весь мой родной город Порт-Артур можно было бы переселить из коммуналок в нормальные квартиры», – резюмировал Сергей Степашин.