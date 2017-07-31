Прогноз на август – особой жары не будет, а дожди обещают

31/07/2017 - 10:17 Завтра, 1 августа начнется последний месяц лета – август. Он был когда-то шестым по счету, затем, до 1700 года, - двенадцатым, последним перед сентябрьским Новым годом, а после петровской реформы стал восьмым. В Древней Руси его называли «зорником», чехи и словаки - «серпенем», сербы - «прашником» и «женчем».

С первых дней августа - дня Ильи-пророка, 2 августа - начинает ощущаться приближение осени. Говорили, на Илью до обеда - лето, после обеда - осень.

По данным Gismeteo, в Челябинской области первые два дня будут жаркими – плюс 26-28 градусов, оставшиеся дни первой декады ожидаются теплыми – плюс 20-24 градуса. Вторая декада прогнозируется прохладной и дождливой – плюс 14-19 градусов. В последнюю десятидневку лета вновь потеплеет. В отдельные дни воздух будет прогреваться до плюс 27-30 градусов. Практически во все дни августа обещают переменную облачность, местами дожди. Лишь 2-3 дня месяца, по долгосрочным прогнозам, обещают быть ясными.

По августу можно предсказать погоду на предстоящую осень и зиму. Примечали, если на Михея, 27 августа, дует ветер - осень обещает быть сухой и ясной. Если ночь с 7 на 8 августа (с четверга на пятницу в этом году) будет свежая и холодная, то зима наступит рано и ожидается морозной.

Август - месяц трех Спасов. Первый Спас - праздник происхождения Честных Древ Креста Господня - отмечается 14 августа. Раньше на Первый Спас, который приходился по старому стилю на 1 августа, устраивали проводы лета. Второй Спас (Спас-Преображение) назывался на Руси Яблочным Спасом и отмечался 19 августа. Считалось, что после Спаса-Преображения погода «преображается»: ночи становятся по-осеннему холодными. 28 августа - день Успения Пресвятой Богородицы, большой церковный праздник. Этот день называют Третьим Спасом.

До Третьего Спаса празднуют «молодое бабье лето» - водят первые осенние хороводы. А с последнего дня лета - 31 августа, памяти святых Фрола и Лаера, начинаются вечерние посиделки.