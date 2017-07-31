Суд продолжает рассмотрение исков о защите «легких» Челябинска. Внесены первые правки в спорное постановление

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31/07/2017 - 18:07 Челябинский областной суд объединил в одно два административных дела об отмене принятого региональным правительством постановления о переводе ценных земель в статус противоэрозионных для разработки Томинского месторождения медно-порфировых руд.

Решение об объединении первого иска, поданного Владимиром Казанцевым и его соратником, и коллективного иска принято 31 июля на заседании областного суда.

Как уточнил агентству «Урал-пресс-информ» юрист Владимир Казанцев, исковые заявление об отмене правительственного постановления, изменяющего статус леса в пользу разработки месторождения, подали в суд 3 тысячи 928 человек. Все исковые заявления объединены.

На заседании правительство представило измененный вариант спорного нормативно-правового акта. В частности, из постановления убраны слова «противоэрозионные». Но при этом оставлены неизменными приложения, описывающие границы включенных и исключенных из лесопарковой зоны лесных участков.

Истцы попросили предоставить документы по согласованию данного нормативно-правового акта.  

Как уточнили агентству в пресс-службе областного суда, следующее заседание состоится во вторник, 1 августа, в 10 часов.

Как уже сообщало агентство, поданные иски оспаривают постановление Правительства Челябинской области № 57-П от 20 февраля 2013 года, которое изменило площади и границы лесопарковых зон в лесах Шершневского лесничества.  Согласно документу, 2912 гектаров леса были переведены из  лесопарковых зон в категорию противоэрозионных. Затем эти леса перевели в категорию эксплуатационных, что сделало возможным разработку на данном участке Томинского месторождения медно-порфировых руд.

Подробности дела можно прочитать на сайте «Урал-пресс-информ».

Любовь Юрина
 
 

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