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Челябинские полицейские после публикации «Урал-пресс-информа» с поличным задержали сбытчика поддельных медкнижек

 
Челябинские полицейские после публикации «Урал-пресс-информа» с поличным задержали сбытчика поддельных медкнижек

02/08/2017 - 09:59 Челябинские полицейские с поличным задержали сбытчика поддельных медкнижек.

Операция прошла после публикации агентства «Урал-пресс-информ» о том, что в городе без проблем можно купить липовые документы – без очередей и сдачи анализов.

Справка в детский лагерь, медсправка в бассейн. Больничный лист и медицинская книжка. Освобождение от физкультуры. Интернет пестрит сайтами, на которых предлагают без посещения поликлиники, осмотра врачами и сдачи анализов получить необходимую медицинскую справку. Врачебный бизнес процветает. Корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» попробовал «купить» «липовую» медицинскую справку. Удалось выйти не только на координатора, но и на сбытчика. Об этих фактах были проинформированы правоохранительные органы Челябинской области.

«Сложность поймать таких мошенников в том, что обычно курьер приезжает на место встречи. И, конечно, говорит, что он ни при чем. Основная версия у них, что он типа таксист и его попросили передать документы. А тут удалось выйти на самого сбытчика»,- рассказал собственный источник в правоохранительных органах региона.

Расследование и разработкой операции занималось управление по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции регионального главка. Сбытчика стражи порядка взяли с поличным. При обыске у него были обнаружены поддельные медицинские книжки.

Возбуждено уголовное дело по статье «Подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа, а равно изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР, штампов, печатей, бланков».

Санкция этой статьи предусматривает ограничение свободы на срок до двух лет либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Инна Шемаева
 
 

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