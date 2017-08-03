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СПЧ: Нецелесообразно вырубать деревья и строить Томинский ГОК до проведения экспертизы

 
СПЧ: Нецелесообразно вырубать деревья и строить Томинский ГОК до проведения экспертизы

03/08/2017 - 13:39 Члены Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека выступили против вырубки леса и строительства Томинского ГОКа до проведения экологической экспертизы проекта.

Об этом общественники заявили в ходе встреч с вице-президентом Русской медной компании Дмитрием Говоровым, которая прошла в Москве. Во встрече приняли участие глава СПЧ Михаил Федотов и члены Совета Леонид Никитинский, Сергей Цыпленков и Евгений Бобров.

В СПЧ сообщили, проблема Томинского ГОКа обсуждалась в увязке с проблемой закрытия Коркинского угольного разреза. Предлагается проводить рекультивацию разреза с использованием специального закладочного материала, который получат путем сгущения хвостов обогащения Томинского горно-обогатительного комбината, который компания планирует построить в регионе.

«Члены Совета обратили внимание на то, что на сегодняшний день новый проект освоения месторождения (медно-порфировых руд на Томинском месторождении в Челябинской области – прим. ред.) не разработан и не прошел экологическую экспертизу, а значит начинать вырубку деревьев и строительство комбината нецелесообразно», - отмечают в Совете. На сегодня проводятся пока научно-исследовательские и подготовительные работы.

Однако в июле в рамках международной выставки «ИННОПРОМ-2017» был дан официальный старт разработке Томинского месторождения. Первую руду планируется добыть в 2018 году. Правительство Челябинской области выразило надежду, что менеджмент компании РМК выполнит свои обещания об обязательном приведении проекта в полном соответствии с замечаниями и рекомендациями независимого аудита.

Ранее представитель РМК уточняла, что все изыскания планируется завершить к августу 2017 года. С августа по декабрь будет идти разработка проектной документации. В первом квартале 2018 года завершатся общественные слушания по проекту, и документ будет представлен на экспертизу. К осени 2019 года закладочный материал на основе хвостов Томинского ГОКа должен пойти в Коркинский угольный разрез.

Правозащитники в ходе встречи с вице-президентом РМК подчеркнули, что настаивают на том, чтобы компания решала все проблемы с общественностью за столом переговоров.

Представитель РМК пообещал довести позицию Совета до руководства компании, а также повысить уровень разъяснительной работы с населением.

Как уже сообщало агентство, в июне представители СПЧ побывали на угольном разрезе «Коркинский» и на месте будущего Томинского ГОКа. «Не очень большие шансы, что Томинский ГОК будет построен», - высказал тогда свое мнения член СПЧ Иван Засурский.

Любовь Юрина
 
 

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