Челябинские дорожники укладывают асфальт в лужи и старательно бетонируют канализацию

Также активистами зафиксированы случаи работы поливальных машин во время ливня. Общественники обнаружили з и другие значительные нарушения в технологии укладки асфальта. В большинстве случаев при ямочном ремонте отсутствует вырубка поврежденного участка полотна и обрубка кромки выбоин с приданием им прямоугольной формы. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.

«На улице Ярослава Гашека асфальт укладывали прямо в лужи. Рабочие просто вывалили асфальтобетонную смесь в середину огромной ямы и уехали. Нами проведена фотофиксация и мы будем требовать переделать такой «ремонт». О вопиющих случаях сегодня сообщили в региональное отделение ОНФ бдительные граждане. По их сведениям, во время проливного дождя асфальт укладывали во дворах домов Руставели, 30, Кудрявцева, 81 и Лермонтова, 10. Также под ливнем велись работы на перекрестке улицы 40 лет Победы и Комсомольского проспекте, где старательно бетонировали канализацию. Естественно, цемент уплывал в лужи, на дорогу. Высока вероятность, что в мороз бетон попросту лопнет и канализационные стоки потекут рекой по дороге и тротуарам», – сказал эксперт регионального отделения ОНФ Олег Гудимов.

Также зафиксированы случаи работы поливальных машин во время ливня. Так, 2 августа на улице Российской во время проливного дождя двумя единицами техники осуществлялся полив дорожного полотна.

«В Челябинске только 13 дорог попали в программу капитального ремонта «Безопасные и качественные дороги». Во всех остальных случаях ведется ямочный ремонт. Такие работы разрешено проводить без аукциона, и гарантия по ним всего один год. Безусловно, те дороги, которые мы увидели, больше этого срока не прослужат, и следующим летом в них вновь придется вкладывать бюджетные средства. Прошедший ливень нам уже показал, что происходит после ямочного ремонта – на улице Пушкина такой асфальт просто смыло», – сообщил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в регионе Алексей Бруй.

Так было

Так стало

Активисты ОНФ в Челябинской области намерены довести до сведения профильных управлений и ведомств выявленные нарушения. Общественники призывают власти не принимать дороги, отремонтированные с явными нарушениями в технологии укладки асфальта. Также готовится обращение в Главное контрольное управление Челябинской области с просьбой провести проверку целесообразности расходования бюджетных средств.