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Суд определил очередное послабление для Михаила Юревича – разрешили пользоваться частью денег

 

07/08/2017 - 17:47 Челябинский областной суд смягчил ограничения, установленные районным судом на арест имущества и счетов бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиняемого во взяточничестве. Обвиняемому разрешили пользоваться частью находящихся на его счетах денег, но арест с имущества не сняли.

Как уже сообщало агентство, 6 июня 2017 года Центральный районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя об аресте 8 объектов недвижимости экс-губернатора (четыре квартиры в Москве, парковочное место, гараж и машиноместо в столице) и аресте счетов Юревича в восьми банках. Экс-губернатору запрещено совершение расходных операций при общем остатке менее 3 миллиардов 947 миллионов 142 тысяч рублей. Ходатайство следователя было заявлено в рамках уголовного дела, возбужденного по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Защита обжаловала это решение, настаивая на его отмене. Сегодня Челябинский областной суд изменил постановление Центрального районного суда Челябинска.

«Областной суд наложил арест на банковские счета Юревича в виде запрета совершения расходных операций при остатке менее 500 миллионов рублей или эквивалентной сумме в иностранных валютах по курсу Центрального Банка РФ», - пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе суда.

При этом оставлено в силе решение об аресте имущества обвиняемого: 4 квартиры, парковочное место, машино-место, гараж в Москве и земельный участок в Челябинске.

Ранее Свердловский областной суд частично снял арест со счетов Михаила Юревича. Обвиняемому частично разрешен доступ к трем арестованным счетам в разных банках. С учетом принципа соразмерности был установлен предел денежных средств на счетах, которыми Юревич не сможет воспользоваться. По остальной сумме ему разрешено проведение расходных операций.

Олеся Денисова
 
 

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