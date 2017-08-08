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Строительные боссы Челябинской области «подружились» с соседями

 
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08/08/2017 - 17:24 Сегодня, 8 августа, первые лица строительной отрасли трех регионов УрФО – Челябинской, Свердловской и Курганской областей – подписали меморандум о сотрудничестве. Основная цель их встречи – создание общественного совета «Содружество в сфере строительства». Об этом было заявлено на сегодняшней пресс-конференции в челябинском дворце спорта «Юность».

Конференция совпала с открытием десятой по счету выставки «Строительство-2017. Ural» (8-10 августа). На ней 70 крупных промышленных компаний из индустриальных центров России демонстрируют свои технические новинки. Также возле «Юности», на открытом воздухе, сегодня проходит региональный этап II чемпионата профессионального мастерства «RUSSIAN WATER CUP-2017». Участвуют работники водоканалов, предприятий ЖКХ и строительно-монтажных компаний Южного Урала.

А «Содружество», как подчеркнули в южноуральском Минстрое, призвано объединить инвестиционно-строительный комплекс УрФО и органы власти. Руководство министерства уверено, что это поможет эффективнее решать общие задачи. Одна из которых – поддерживать баланс интересов общества, власти и бизнеса – в данном случае, строительного.

От лица Челябинской области меморандум подписал замгубернатора Сергей Шаль, от Курганской – вице-губернатор Роман Ванюков. Со стороны свердловчан – первый замминистра строительства и инфраструктуры Виктор Московских. Также под документом должны появиться подписи представителей ряда крупных строительных организаций – как регионального, так и всероссийского масштаба.

По мнению Шаля, строительный комплекс на Южном Урале действует устойчиво и продуктивно. Хотя и не без проблем. «Но я бы не стал называть ситуацию критической или даже тяжелой, – отметил вице-губернатор. – За первые шесть месяцев 2017 года в Челябинской области ввели в эксплуатацию 533,137 тысячи квадратных метров жилья. На одного жителя региона сейчас приходится больше 25 «квадратов». Это выше, чем в среднем по России – 24 квадратных метра на человека».

«Проблему обманутых дольщиков, конечно, никто не отрицает и не отменяет, – добавил чиновник. – Но мы пытаемся ее решить совместно с застройщиками, в рамках действующего законодательства. И наши попытки не бесплодны. Особенно хочется отметить компанию «Гринфлайт» – ее нынешнее руководство предпринимает максимум усилий, чтобы люди получили свои квартиры».

Как отметил вице-президент Российского Союза строителей Сергей Кучихин, главная проблема строительной сферы для большинства наших регионов общая. Это кризис и спад покупательской способности населения. В связи с этим Сергей Кучихин призвал всех коллег руководствоваться в своей работе не привычным принципом «купи-продай», а решать «глобальные вопросы строительной политики». В качестве примера он назвал Татарстан, Республику Башкортостан и Белгородскую область. В этих регионах, по его мнению, строительный комплекс функционирует наиболее эффективно.

В заключение спикеры поздравили коллег с наступающим профессиональным праздником. В этом году День строителя отпразднуют 13 августа, в ближайшее воскресенье.

Илья Михайлов
 
 
 

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