Впервые на Южном Урале: обманутые дольщики официально меняют застройщика «через Москву»

09/08/2017 - 17:23 Компания ООО «Южуралспецмс» готова достроить дома, «замороженные» строительной фирмой «Град». Об этом неоднократно заявляли члены Координационного совета обманутых дольщиков Челябинской области. А на вчерашней пресс-конференции в ДС «Юность», приуроченной ко Дню Строителя, информацию официально подтвердил глава регионального Минстроя Виктор Тупикин.

Напомним, СК «Град» занимает прочное место в рейтинге стройконтор, не исполнивших в срок свои договоры долевого участия. За компанией буквально тянется шлейф из обманутых дольщиков и недостроенных метров жилья.

«Квартиру в новостройке я приобрел еще в декабре 2013 года. Приехал на место, посмотрел – тогда казалось, что всё здорово: дом к тому моменту был готов процентов на 90. Кипели отделочные работы, уже и лифт сделали, – рассказывает дольщик Иван из «проблемного» ЖК «Новоград» (район пересечения улиц Воровского и Доватора). – К июлю 2014-го объект должны были сдать. И вдруг всё замерло и до сих пор не сдвигается с мёртвой точки. При этом ипотеку нам приходится исправно платить».

По словам Ивана, дольщиков вызвалась выручить компания «Южуралспецмс». Среди южноуральских коллег по строительному бизнесу она уверенно попадает в число «солидных». На ее счету возведение новой ледовой арены «Трактор» на Северо-Западе Челябинска и кардиоцентра.

«Вместе с юристами «Южуарлспецмс» мы сейчас готовим документы для официальной замены застройщика. Ситуация осложняется тем, что необходимо одобрение из Москвы – от головного Минстроя. Но если всё получится, то это будет вообще первая смена фирмы-застройщика за всю историю региона», – подчеркнул собеседник корреспондента «Урал-пресс-информ».

Эти данные подтвердил и министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин на вчерашней (8 августа) пресс-конференции на площадке ДС «Юность». «Руководитель «Южуралспецмс» уже высказал мне свою положительную позицию по этому вопросу. Компания действительно намерена завершить строительство жилого комплекса «Новоград». Были направлены соответствующие документы в Минстрой РФ – только оно может дать положительное заключение о возможности смены застройщика на конкретном объекте», – отметил «главный строитель» региона.

Также Тупикин подчеркнул, что «доводить до ума» чужой недострой «Южуралспецмс» будет исключительно своими силами: «Сам механизм замены застройщика, который действует на сегодня, рассчитан на то, чтобы новый застройщик достраивал объекты целиком за счет своих инвестиций. Это ведь даст ему возможность заработать. А государственная поддержка в данном случае не рассматривается».

Добавим, что за несколько дней до этого, в телефонном разговоре с корреспондентом «Урал-пресс-информ», учредитель ООО «Южуралспецмс» Михаил Лукашкин отказался комментировать этот момент. «Еще рано о чем-либо говорить, пока что эта информация на уровне слухов. Окончательный ответ наша компания сможет дать не раньше, чем в конце августа-сентябре. Дело в том, что возникли некоторые сложности – они связаны с недавними изменениями законодательства в строительной сфере» – резюмировал начальник строительной фирмы.

В частности, с 1 июля текущего года ужесточились требования к минимальному размеру уставного капитала застройщика. Теперь он должен составлять не менее 2,5 миллионов рублей. «Потолок» – 1 миллиард рублей.