В Чурилово пять групп в детсадах закрыты на карантин по менингиту

10/08/2017 - 10:17 В микрорайоне Чурилово в Челябинске в двух детских садах пять групп закрыли на карантин по менингиту.

Один случай заболевания менингитом у ребенка зарегистрирован в детском саду №30, на карантин там закрыты две группы. Еще один случай заболевания зафиксирован в детсаду №32. Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в детском учреждении, на сегодняшний день закрыты на карантин три группы. Приняты все необходимые санитарно-гигиенические меры.

В соцсетях родители делятся опасениями по поводу начавшейся эпидемии. Многие жалуются, что ребенок заболел, но менингит пока не подтвержден. Часть родителей временно прекратили водить детей в детсады.

Между тем, число заболевших менингитом в Челябинской области продолжает расти. По данным регионального Роспотребнадзора, с начала года в области зарегистрировано 42 случая энтеровирусной инфекции, в том числе 25 случаев энтеровирусного менингита и 17 случаев энтеровирусного фарингита. По сравнению с прошлым годом число заболевших выросло в 1,7 раза. Больше всего случаев заболевания (29 случаев, из которых 15 - энтеровирусный менингит) приходится на Челябинск, есть также заболевшие в Магнитогорске, Копейске, Еманжелинске и Красноармейском муниципальном районе.

Чтобы избежать заражения, специалисты рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть руки с мылом перед едой, после посещения туалета, после возвращения с улицы; использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду; соблюдать температурные условия хранения пищи, употреблять в пищу продукты с известными сроками хранения; тщательно мыть фрукты, ягоды, овощи; ограничивать допуск детей в бассейны до стабилизации эпидемиологической ситуации, при появлении симптомов заболевания своевременно обращаться за медицинской помощью.