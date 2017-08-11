Арбитражный суд предписал Томинскому ГОКу выдать экологам проект на экспертизу, а Калининский суд возражает - экологи, дескать, не те

Яблоком раздора стала проектная документация: «выудить» ее у руководства ГОКа в судебном порядке в течение уже более полутора лет совместными усилиями пытались две местные экологические организации - для того, чтобы провести общественную экологическую экспертизу. Но медные промышленники совместно с Федеральной службой Росприроднадзора изо всех сил сопротивляются.

К уже принятому решению арбитражного суда, заседание которого состоялось еще 12 января 2016 года (все апелляции отклонены – ред.), теперь добавилось еще одно решение арбитража по выдаче документации. Дело в том, что тома проекта хранятся в Росприроднадзоре и экологи, отчаявшись получить проект у Томинского ГОКа, через суд пытаются истребовать его в этой организации. Однако и Росприроднадзор не желает этого делать, всячески обжалуя все решения и действия судов. Стилистика и текст подаваемых Росприроднадзором жалоб очень похожи по содержанию на тексты промышленников. Или уж это такое совпадение.

А тут еще один поворот в этой истории наметился. Как вчера, 10 августа, сообщили корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» в Калининском районном суде Челябинска, в суд поступил иск от АО «Томинский ГОК», с его помощью «горно-обогатители пытаются оспорить договор, по которому еще в апреле 2017 года права по исполнению решения Арбитражного суда (по взысканию проекта на экспертизу) были переданы от движения «За природу» общественной организации «Экологический консалтинг». С апреля 2016 года взыскателем по исполнению этого решения было Движение «За природу», но благодаря «содействию» было ликвидировано в июне 2017 года. В целях сохранения права на экспертизу и был оформлен договор передачи права неимущественного требования «Экологическому консалтингу».

Согласно договору, «Экологический консалтинг» официально стал взыскателем, имеющим право провести общественную экологическую экспертизу вышеназванной документации. И его права как взыскателя своим решением уже подтвердил Арбитражный суд Челябинской области.

Однако АО «Томинский ГОК», получив отказ на все свои требования в Арбитражном суде, потребовал в суде общей юрисдикции признать договор о правопреемстве между двумя организациями недействительным. Суд Калининского района принял иск к производству и по заявлению истца вынес определение: «принять меры в виде запрета ЧРОЭО "Экологический консалтинг" проводить общественную экологическую экспертизу проектной документации, а судебным приставам запретил передавать документацию. И это – после решения Арбитражного суда признать правопреемство по взысканию проекта на экспертизу!

"Эко-Консалтинг" подал частную жалобу об отмене судебной меры. Также директор организации Владимир Казанцев направил в Квалификационную коллегию судей жалобу. В ней он утверждает, что судья, принявшая такое решение, нарушила закон. А именно – в нарушение принципа разделения судебных инстанций запретила исполнять решение Арбитражного суда – это грубейшее нарушение закона. «Указанный спор никак не связан с деятельностью в сфере экологических правоотношений, а связан только с оспариванием договора между юридическими лицами», – уверен заявитель. В связи с этим он настаивает, что рассматривать спор уполномочен только Арбитражный суд Челябинской области, но никак не районный, поскольку идет исполнение решения Арбитражного суда, и только в рамках арбитража можно оспаривать данный договор

«Прошу привлечь судью Калининского районного суда (ФИО) к дисциплинарной ответственности за нарушение Закона РФ «О статусе судей», – говорится в тексте документа.

Предварительное судебное заседание с участием обеих сторон назначено на 28 августа.