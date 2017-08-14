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Более 150 сельхозпроизводителей примут участие в АГРО-2017 в Челябинске

 
Более 150 сельхозпроизводителей примут участие в АГРО-2017 в Челябинске. Фото Валерия Иванова

14/08/2017 - 17:12 На областную агропромышленную выставку «Агро-2017», которая пройдет с 17 по 19 августа на территории Ледовой арены «Трактор» в Челябинске, зарегистрировалось уже более 150 участников. Это самая крупная выставка аграриев в регионе. В этот раз она будет проходить в формате Уральского агропромышленного форума.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, участников и гостей XXIV областной агропромышленной выставки «АГРО» ожидают выставка сельхозпродукции, техники, а также обширная деловая и культурная программа. доложил о подготовке мероприятия.

«В течение трех дней будут работать круглые столы для сельхозтоваропроизводителей, где произойдет не только обмен мнениями и опытом, но и будут заключены новые контракты, -уточнил министр сельского хозяйства региона Сергей Сушков.-  Но самое главное для жителей города и области в том, что на выставке будет представлена качественная продукция от наших аграриев, по доступным ценам». Кроме того, впервые в рамках мероприятия будет организована историческая реконструкция старинного крестьянского быта России, в которой смогут принять участия все гости выставки.

Деловая программа «АГРО 2017» предусматривает проведение Второго областного агропромышленного форума «Стратегические ориентиры развития АПК региона: производство, переработка, торговля и экспорт». В рамках форума будут обсуждаться вопросы инвестирования проектов биологической защиты растений, создание сельскохозяйственных кластеров, развитие элитного семеноводства, выпуск новых пищевых продуктов. На пленарном заседании выступят специалисты сельского хозяйства, представители крупных предприятий-инвесторов в агросфере, руководители ведущих сельскохозяйственных районов области.

Наряду с агропромышленным форумом два дня подряд в формате «круглого стола» будет обсуждаться развитие сельхозпотребкооперации, рыбохозяйственной отрасли, проблемы переработки отходов сельхозпроизводства, задачи в области семеноводства. Рядом с ледовой ареной, на свежем воздухе, развернётся выставка племенных сельскохозяйственных животных: лошадей, коров, племенных быков, овец и свиней.


 
 
 

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