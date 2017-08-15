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Владимир Путин осенью посетит российско-казахстанский форум в Челябинской области

 
Владимир Путин осенью посетит российско-казахстанский форум в Челябинской области

15/08/2017 - 12:10 Президента Российской Федерации Владимира Путина осенью ждут в Челябинской области. Глава государства вместе президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым примет участие в российско-казахстанском форуме, который пройдет в Челябинске в октябре.

По предварительным данным, XIV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана намечен на 24-26 октября. Челябинская область почти год назад начала готовиться к этому событию. В октябре 2016 года был создан оргкомитет.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский накануне поручил своим подчиненным усилить подготовку к масштабному мероприятию. Приводится в порядок гостевой маршрут. Будет проверен аэропорт Баландино, куда прибудут высокие гости.

Как уже сообщало агентство, в 2016 году в Челябинск приезжали Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Глава государства 5 декабря посетил завод «Этерно» (совместный проект «Роснано» и Группы ЧТПЗ) и ответил на вопросы сотрудников.

Дмитрий Медведев побывал в Челябинске в апреле 2016 года, тогда он негативно отозвался о дорогах в областном центре. А по итогам визита премьер-министр принял решение выделить городу деньги на ремонт дорог.

Форумы межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходят с 2003 года. Традиционно мероприятие проводится в приграничных городах двух стран.

Олеся Денисова
 
 

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