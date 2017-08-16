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В Челябинске выставка цветов и плодов состоится в субботу. Фото Валерия Иванова
В Челябинске выставка цветов и плодов состоится в субботу
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В Челябинске выставка цветов и плодов состоится в субботу

 
В Челябинске выставка цветов и плодов состоится в субботу. Фото Валерия Иванова

16/08/2017 - 10:27 В Челябинске на территории ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина в субботу, 19 августа, состоится традиционная XVI городская выставка цветов и плодов.

Ежегодно выставка собирает сотни участников, готовых показать свои достижения в садоводстве и фито-дизайне.

Выставка проводится в целях создания условий для творческой самореализации предприятий, компаний, индивидуальных предпринимателей в области фито-, флоро-, ландшафтного дизайна, поддержки и дальнейшего развития городских садоводческих товариществ, комитетов территориального общественного самоуправления, фотоклубов, улучшения ландшафтного облика города Челябинска.

Выставочные работы будут оцениваться по следующим номинациям: лучшая выставочная экспозиция; лучшее оформление входной группы районной выставки; лучший цветочный костюм; лучший урожайный стенд;  удивительный плод; лучшая цветочная композиция; лучшая выставочная   экспозиция    жителей    района,    комитета территориального общественного управления; лучшая выставочная экспозиция садоводческого товарищества; лучшая выставочная экспозиция образовательного учреждения; лучшая фотовыставка; лучшая выставочная экспозиция учреждений здравоохранения; лучший экскурс по районной экспозиции.

Выставка начнет свою работу 19 августа с 11.00.

Торжественное открытие состоится в 12.00 на главной сцена ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина.


Фото

В Челябинске выставка цветов и плодов состоится в субботу. Фото Валерия Иванова
В Челябинске выставка цветов и плодов состоится в субботу Фото Александра Фирсова
В Челябинске выставка цветов и плодов состоится в субботу. Фото Валерия Иванова
 
 
 

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