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Памятник Курчатову останется в «окружении»: по требованию прокуратуры застройщик снесет только забор

 
Памятник Курчатову останется в «окружении»: по требованию прокуратуры застройщик снесет только забор. Фото Валерия Иванова

17/08/2017 - 13:25 Прокуратура Центрального района Челябинска потребовала демонтировать строительное ограждение возле памятника Курчатову. Уродующий архитектурный облик Челябинска торговый комплекс будут жить.

Прокуратурой установлено, что общество с ограниченной ответственностью «Дизайн-Кафе», осуществляющее строительство офисного здания на земельном участке возле памятника Курчатову, самовольно захватило земельный участок.

«По результатам геосъемки и координирования земельного участка выявлено, что строительное ограждение незаконно занимает часть автомобильного проезда и площадь фактически используемого земельного участка по ограждению превышает на 1279 квадратных метров площадь предоставленного в аренду муниципального земельного участка. Управлением Росреестра по Челябинской области по постановлениям прокурора на общество наложен штраф в размере 100 тысяч рублей, на директора - 20 тысяч», - сообщила официальный представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Белозерова.

Речь идет только о сносе самовольного возведенного ограждения. Забор оказался фактически на проезжей части.

«Речь идет только о том, что застройщик вышел за пределы выделенного ему земельного участка. Вопросов по самому строительству к нему нет. Убрать нужно только ограждение»,- рассказал агентству «Урал-пресс-информ» прокурор Центрального района Челябинска Виктор Зеленкин.

Как ранее сообщало агентство, по проекту перспективного развития ЮУрГУ на площади у памятника Курчатову должны были появиться два новых корпуса, рассчитанные на 15 000 студентов. На 30 000 квадратных метров должен был разместиться уникальный архитектурный ансамбль с площадью по типу Дворцовой в Санкт-Петербурге. Этажность зданий ступенчато понижалась с 8 до 4 этажей по мере приближения к монументу. Но проект перспективного развития ЮУрГУ в 2008 году «завернул» тогда еще мэр Челябинска Михаил Юревич. Якобы теперь уже опальному олихаргу, находящемуся в федеральном розыске за получение взяток, не понравился дизайн.

И в итоге к концу 2018 года на перекрестке проспекта Ленина с улицей Лесопарковой появится ресторан с офисными помещениями. Стройка законна — участок арендуется коммерсантами с 2007 года, разрешение на снос деревьев выдано управлением экологии и природопользования городской мэрии.

«Памятник Курчатову - это культурное достояние города и региона. Строительство торгового комплекса между архитектурным ансамблем – это потеря памяти поколений. Торговый комплекс почему-то оказался важнее. Это было открытое пространство, озелененное. Здесь студенты наши спортом занимались, отдыхали. А сейчас это место стало пустым. Ушло в прошлое общественное пространство. Сооружение уже построено, и оно сильно искажает вид на памятник. Архитектурный ансамбль нарушен. С профессиональной точки зрения строить возле Курчатова торговый комплекс – некорректно»,- высказал свою профессиональную точку зрения агентству «Урал-пресс-информ» старший преподаватель кафедры архитектуры Южно-Уральского Государственного университета Василий Шестаков.

Отметим, половиной фирмы "Дизайн кафе" владеет Сергей Шибаев, другой половиной – Виктор Алистратов (зять экс-губернатора Челябинской области Петра Сумина). Бизнесмены обещали высадить 327 деревьев в разных частях центрального района: в микрорайоне Шершни на улице Центральной, 3а, а также на улицах Медгородок, Энгельса, Сони Кривой, Воровского, Южной, Лесопарковой, 5 и других.

В октябре 2016 года губернатор Борис Дубровский, неоднократно выражавший недовольство по поводу «базара», устроенного возле памятника Курчатову, подписал постановление, устанавливающее охранную зону памятника. Теперь здесь уже ничего нельзя построить, но компания «Дизайн кафе» успела получить разрешение на застройку за пять месяцев до того, как глава региона отдал документ в производство.

Общественников же больше волновал не столько вопрос правомочности установления забора, затрудняющего движение автомобилей, сколько в принципе надобность размещения здесь еще одной «торговой точки».

«Почему сейчас прокуратура не может подать иск в защиту общественных интересов? Это вполне законно. Пока объект не построен – может быть любое судебное решение. Здесь должна быть зона отдыха, а не очередной «кирпич» офисного здания, у нас этого достаточно. Здесь еще тысяча автомобилей будет стоять, я уверен, что здесь не будет никакой подземной парковки. Забор – это повод лишний раз увидеть, как чиновники относятся к общественности. Главный вопрос – откуда вообще здесь эта стройка взялась?», - написал в своем блоге общественник Александр Подопригора.

Но этот вопрос уже много лет так и остается без ответа. Как остается без ответа и вопрос, куда в таких случаях смотрит Главархитектура и имеет ли она право голоса.

Инна Шемаева

Фото

Памятник Курчатову останется в «окружении»: по требованию прокуратуры застройщик снесет только забор
Памятник Курчатову останется в «окружении»: по требованию прокуратуры застройщик снесет только забор
 
 

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