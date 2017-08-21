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30 кузнецов на глазах челябинцев выкуют «Скамью любви» с порхающими бабочками

 
30 кузнецов на глазах челябинцев выкуют «Скамью любви» с порхающими бабочками

21/08/2017 - 10:33 В Челябинске появится новый арт-объект – «Скамья любви». Ее выкуют на глазах горожан 30 лучших кузнецов России.

Коллективная работа над «Скамьей любви» будет проходить в рамках VI Всероссийского фестиваля кузнечного искусства «Во славу металла». Он стартует в Челябинске 2 сентября.

На фестиваль нынешнего года приедет свыше тридцати кузнецов из различных регионов страны. Регионы будут представлены от Камчатки до Калининграда.

«Кроме официальных мероприятий в программе фестиваля предусмотрены выставка-продажа кузнечных работ, ярмарка народных промыслов, мастер-классы, концертная программа и разнообразные конкурсы для зрителей. А главной кузнечной изюминкой, полюбившегося челябинцам фестиваля, станет проведение Чемпионата по художественной ковке», - рассказали в пресс-службе Союза кузнецов России.

Чемпионат фестиваля подразумевает участие в коллективной работе «Скамья любви» на конкурсной основе. Мастера получат задание изготовить элемент для общей композиции, а подведение итогов определит наиболее интересные работы. В результате, кузнецы обретут творческое состязание в любимом деле, а город Челябинск - уникальный арт-объект.


Фото

30 кузнецов на глазах челябинцев выкуют «Скамью любви» с порхающими бабочками
 
 

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