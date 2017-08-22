Борис Дубровский озвучил свою позицию по актуальным вопросам в регионе

22/08/2017 - 13:03 Губернатор Челябинской области Борис Дубровский, выполняя достигнутые в прошлом году договоренности с журналистами о более частых встречах, сегодня, 22 августа, вновь пообщался с представителями федеральных, региональных и местных СМИ и ответил на все вопросы, накопившиеся за прошедшие 4 месяца с момента последней встречи пресс-конференции. Но в этот раз велась прямая трансляция прямого разговора главы региона с «акулами пера».

Для общения была выбрана новая площадка – первый открывшийся в России государственный центр оказания помощи предпринимателям «Территория бизнеса». Губернатор акцентировал внимание собравшихся, что это место было выбрано не случайно. Это еще одна возможность напомнить южноуральцам, пока еще думающих об открытии собственного бизнеса, что в регионе думают о создании им благоприятных условий. А на малый и средний бизнес в области возлагаются большие надежды.

Борис Дубровский вначале разговора поделился позитивной новостью об оживлении экономики региона: индекс промышленного производства показал больший рост, чем аналогичный всероссийский показатель. И эта тенденция продолжается. В числе локомотивов, как и прежде, остаются металлургия. Хороший рост показывает отрасль жилищного строительства. Не обошел своим вниманием губернатор и аграриев, рассуждая о возможностях расширения рынков сбыта за пределы не только области, но и страны.

Одним из первых вопросов, который прозвучали в зале, стал вопрос о смене собственников и адреса регистрации компании «Макфа» (ранее принадлежала отцу экс-губернатора Михаила Юревича). Борис Дубровский ответил, что не видит особых рисков в этих процессах: «Рисков я никаких не вижу, они все рыночные».

Томинскому горно-обогатительному комбинату (ГОКу) было посвящено два вопроса. Борис Дубровский четко обозначил свою позицию. Отвечая на первый вопрос, глава региона был достаточно лаконичен. Он считает, что РМК выполнит все данные обещания (отказ от гидрометаллургии и складирование хвостов обогащения в Коркинском разрезе) и ГОК будет построен. Я уверен, что все изменения, которые мы приняли будут реализованы. «И сейчас то, что реализует РМК на Томинском ГОКе, соответствует архитектуре этой технологии. Я поддерживаю строительство Томинского ГОКа в этом архитектурном решении», - заявил Дубровский. При этом он дал понять, что власти будут следить, чтобы были проведены все экологические экспертизы. Через какое-то время губернатора еще раз спросили о ГОКе. И тогда ответ уже был более эмоционален. По мнению главы региона, при реализации любых проектов есть те, кто их поддерживает, и те, кто выступает против. В случае с Томинским ГОКом тоже самое, но здесь градус эмоций зашкаливает, считает губернатор. «Буря, которая происходит вокруг Томинского ГОКа, не соответствует масштабам проекта, - считает Борис Дубровский. – Предлагаю снижать эмоциональность в этом вопросе и ставить перед компанией конструктивные задачи».

Губернатора также просили про «дикий бизнес» в транспортной сфере Челябинска (речь идет о так называемых экскурсионных автобусах, которые, не подчиняясь никаким правилам, создают огромные проблемы на дорогах мегаполиса). «Вижу динамику (позитивных перемен – прим.ред.), она меня не устраивает. Готовы инвестировать свое время, ресурсы», - рассказал глава региона. Было два варианта выхода из кризиса: развитие муниципального транспорта и привлечение инвестора. Так как пока желающих вкладываться в развитие не нашлось, остановились на первом варианте. Потом жизнь покажет.

У Бориса Дубровского поинтересовались, будут ли приняты какие-либо меры по итогам проверки, проведенной Контрольно-счетной палатой региона в Миассе и Копейске. Губернатор пообещал, что 6 сентября на коллегии предметно обсудят эти вопросы и объявят о принятом решении. Один из глав может лишиться своего места, а тем, кто останется, придется засучить рукава и серьезно поработать, разгребая накопленное.

На встрече зашла речь и об авиакомпании «Ямал», которую областные власти хотели бы сделать базовым авиаперевозчиком. «Переговоры проходят позитивно», - констатировал Борис Дубровский. Прорабатываются варианты новых региональных направлений, возможности субсидирования открытия новых рейсов (компенсация выпадающих доходов).

Представителей СМИ интересовало, будут ли сохранены льготы для бизнеса, как повысить рождаемость, как помочь с жильем молодым семьям и поддержать обманутых дольщиков, будут ли открываться новые визовые центра и что будет с ТЛК «Южноуральский».

Журналисты также спрашивали у губернатора, как помочь моногородам, как удержать грамотных людей в малых населенных пунктах, можно ли применить опыт Питтсбурга в Челябинске и Магнитогорске, успеет ли Челябинск навести красоту к саммитам ШОС и БРИКС, какие достопримечательности он будет показывать гостям (в том числе президенту России Владимиру Путина и президента Казахстана Нурсултану Назарбаеву), которые в октябре приедут в Челябинск на российско-казахстанский форум.