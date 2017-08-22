В челябинского области отмечают День Российского флага

22/08/2017 - 09:51 Депутаты Челябинской области сегодня читали стихотворение Эдуарда Асадова «Россия начиналась не с меча». Так народные избранники решили поздравить жителей области с Днем флага.

В записи ролика участвовали заместители секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», депутаты Заксобрания Марина Поддубная, Александр Журавлев, Константин Захаров, депутаты Челябинской городской Думы Александр Галкин, Денис Лапотышкин, Марина Карелина, Эдуард Бурлаков, а также депутат Центрального районного Совета депутатов Александр Надеин.

День флага в Челябинской области будут отмечать масштабно.

Так, Варненское местное отделение проведет флешмоб и игровую программу для детей, активисты раздадут ленты – триколор и вручат паспорта юным гражданам страны. Магнитогорские партийцы вручат приветственные адреса и грамоты активистам «Молодой Гвардии», проведут чаепитие и пикеты.

В поселке Целинный Троицкого района состоится акция «Укрась поселок триколором», а в самом Троицке пройдет праздничный концерт с участием творческих коллективов. В Локомотивном при участии единороссов пройдет познавательный час в библиотеке «Флаг России – наша гордость». В библиотеках Октябрьского района пройдут тематические встречи для школьников под названием «Овеянный славой».

«В Коркинском, Увельском, Нагайбакском, Чебаркульском, Чесменском муниципальных районах, Карабашском городском округе, Тракторозаводском районе Челябинска раздадут ленты – триколор. В Агаповском местном отделении организуют конкурс рисунков на асфальте. В Карталах откроется информационный лекторий об истории российского флага. В Челябинске с 12.00 активисты Центрального местного отделения партии «Единая Россия» раздадут ленты – триколор и проведут викторину на знание истории российского флага возле фонтана на центральной аллее», - сообщили в пресс-службе «Единой России».

Кроме того, в Калининском районе Челябинска пройдет вручение паспортов. В Снежинске состоится флешмоб «Моя Россия – моя страна». В Красноармейском районе единороссы вручат гранты партийного проекта «Одаренные дети». В Златоусте проведут дискотеку для школьников с викториной. На стадионе Аргаяша откроется областная спартакиада «Золотой колос».