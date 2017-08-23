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Дубровский: В текущем периоде у молодой семьи гораздо больше шансов решить жилищный вопрос

 

23/08/2017 - 12:04 Губернатор Челябинской области Борис Дубровский уверен, что в нынешнее время молодые семьи имеют больше возможностей для решения жилищных вопросов, чем было в советские времена.

Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной итогам 7 месяцев.

У главы региона поинтересовались, почему в советский период у работающих на предприятиях молодых людей была возможность получить бесплатно жилье, а сейчас это несбыточная мечта и молодым приходится рассчитывать только, в лучшем случае, на родителей, и себя, беря кредит практически на треть жизни.

Борис Дубровский не согласился с такой постановкой вопроса, призвав не переоценивать тот период. «В этом периоде другая практика. Она не хуже, и не лучше. Она другая. Но я настаиваю, что в текущем периоде у молодой семьи гораздо больше возможностей решить жилищный вопрос», - высказал свое мнение губернатор. .Раньше некоторые устраивались дворниками, чтобы получить служебную квартиру. «Помните, была такая практика? Устроился дворником - сразу получаешь квартиру или комнату», - поделился воспоминаниями глава региона. Была возможность вложиться в свое жилье. Но, по словам губернатора, молодежи приходилось сначала копить деньги, а потом вступать в жилищный кооператив и получать заветные квадратные метры .

«Сейчас можно жить в своей квартире и платить за нее кредит, а не копить деньги и к 50 годам покупать жилье. В итоге сейчас больше возможностей», - уверен губернатор.

Правда, среднестатистические молодые семьи с такой позицией не согласны. Конечно, сейчас существуют государственные программы, например, жилье для молодых. Но те, кто пробовал в них поучаствовать, могут рассказать, что попасть в это программу очень непросто. У работников бюджетной сферы есть шанс получить субсидию на приобретение жилья. Есть программы по жилью для специалистов в сельской местности. Но и тут есть свои нюансы, да и средств в казне ограничено.

И молодые вынуждены снимать жилье, платя владельцу немалые деньги. Хотя справедливости ради нужно сказать, что раньше в одном доме спокойно уживались несколько поколений одной семьи, кроме того, люди годами жили в коммунальных квартирах и общежитиях, а сейчас предпочитают отдельное жилье, пусть и съемное. При этом мало кто из собственников, сдающих свои «квадратные метры, отчисляет налоги в бюджет. А поправить ситуацию могли бы доходные дома, считают некоторые эксперты (да и казна пополнялась бы).

Семьи, покрепче вставшие на ноги, обращаются в банки за ипотекой, которую они вынуждены брать на 20-30 лет. Это серьезное бремя для семейного кошелька.

К решению данной проблемы могли бы присоединиться работодатели – они могли бы в одиночку или скооперировавшись с другими строить дома для своих работников и сохранять ценные кадры. Но пока они не вдохновлены такой идеей.

Любовь Юрина
 
 

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