НМУ в Челябинске проходят болезненно. Предприятия имеют разрешения на завышенный выброс

В социальных сетях множество гневных постов по поводу качества воздуха. Челябинцы возмущены, сколько еще будет продолжаться эта ситуация. Все всё знают, но никто ничего не может сделать. Пора уже найти этих «скунсов», которые втихую, чаще всего по ночам, безнаказанно загрязняют воздух, при этом еще и наживаясь.

По данным министерства экологии области, НМУ второй степени опасности продлятся в Челябинске до 19 часов четверга, 24 августа. В Карабаше и Магнитогорске – НМУ первой степени опасности. В такие периоды слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют скоплению вредных веществ в атмосферу. «НМУ второй степени опасности, когда без респираторов выходить на улицу не рекомендуется... Следующий шаг - противогазы!, - высказывает на страницах в соцсетях свое мнение Нина Будовская. – День ото дня всё хуже: то тошнит, то голова кружится, а уж о кашле и говорить не приходится... И такое положение практически в каждом районе Челябинска. Ночью тоже гуляла с собаками в Ленинском - всё затянуто едким туманом, запах палёной шерсти и кислоты».

«Я в пять утра в окно посмотрела. У меня 11 этаж. Это было очень жутко. Фильм ужасов. Город в сером тумане», - делится Оксана Андреева. «Горит свалка похоже», - высказывает предположение Ирина Хрипун.

Как пояснял вице-губернатор Олег Климов, при второй степени (она определяется по фактическим замерам) выбросы сокращаются на 20-40 процентов). А при третьей степени – на 60-80 процентов, а в некоторых случаях вообще останавливаться должны. «На деле получается, что при любой степени НМУ предприятия не снижают объемы выбросов и продолжают дымить, пользуясь тем, что у них получены разрешения на завышенный объем выбросов, а работают они не на полную мощность. Поэтому у нас так болезненно НМУ проходят», - пояснял в интервью агентству «Урал-пресс-информ» Олег Климов.