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РМК начал на Томинском ГОКе горные работы. ВИДЕО
РМК начал на Томинском ГОКе горные работы. ВИДЕО
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РМК начал на Томинском ГОКе горные работы. ВИДЕО

 
РМК начал на Томинском ГОКе горные работы. ВИДЕО

25/08/2017 - 14:50 Русская медная компания приступила к строительству Томинского горно-обогатительного комбината по разработке медно-порфировых руд в Челябинской области.

Как сообщили в пресс-службе РМК, президент РМК Всеволод Левин проводит еженедельные выездные штабы на площадке Томинского ГОКа. Он лично контролирует все вопросы, связанные с проектированием, снабжением, закупкой оборудования, заключением договоров с подрядчиками.

Сейчас на площадке начался подготовительный этап - горные работы. Снимается плодородно-растительный слой почвы и временно размещается на складе. После того, как комбинат будет возведен, почву вернут на прилегающую к нему территорию. В компании заверяют, что строители бережно относятся к лесному массиву и он будет максимально сохранен.

«Расположение строительных объектов ГОКа утверждалось, исходя из экологической безопасности территории», - подчеркивают в РМК. А весной компания высадила вместе с Шершневским лесничеством 66 тысяч деревьев хвойных пород.

Как рассказал начальник рудника АО «Томинский ГОК» Владимир Кубов, согласно плану горных работ, до конца с Томинского и Калининского карьеров, где начались работы, планируется вывезти 1 миллион 600 кубов земли. «Основная задача - вскрыть Калининский карьер и добраться до скальных пород, чтобы начать строительство основной промплощадки», - сообщил Кубов.

Благодаря хвостам обогащения Томинского ГОКа будет рекультирован Коркинский разрез.

В настоящий момент строители устанавливают бетонно растворный узел. «Основные работы начнутся в конце сентября, когда бетонно-растворный узел будет на месте. Будут подготовлены котлованы, будет приниматься бетон для строительства главного корпуса и технологических фундаментов», - рассказал Всеволод Левин. По его словам, на сегодня разрабатывается конструкторская документация для изготовления металлоконструкций на заводах. К концу года начнется монтаж главного корпуса обогатительной фабрики.

Первый этап строительства Томинского ГОКа планируют закончить в конце 2019 года. Первую руду планируется добыть в 2018 году. До запуска обогатительной фабрики ее будут направлять на склад.

Как уже сообщало агентство, на этой неделе губернатор Челябинской области Борис Дубровский на итоговой пресс-конференции рассказал, что РМК прошла все необходимые экспертизы и он поддерживает строительство ГОКа в обновленном варианте. «Главгосэкспертиза одобрила проектную документацию на строительство не только главного корпуса обогатительной фабрики, но и станции крупного дробления, рудных конвейеров, склада крупно-дробленой руды, корпуса додрабливания и других необходимых производственных объектов», - уточнили в компании. У экспертов-экологов иное мнение на этот счет. По их данным, на сегодня не внесены все планируемые изменения в проект. Кроме того, скорректированный проект всего комплекса ГОКа должен пройти общественные обсуждения, государственные экологическую и главгосэкспертизы, подчеркивают экологи. И только после этого возможна его реализация.

Как уже сообщало агентство, 11 июля 2017 года состоялась торжественная церемония начала разработки Томинского месторождения медно-порфировых руд в рамках международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2017» в Екатеринбурге. Правительство Челябинской области выразило надежду, что менеджмент компании РМК выполнит свои обещания об обязательном приведении проекта в полном соответствии с замечаниями и рекомендациями независимого аудита.

Томинское месторождение медно-порфировых руд находится в Сосновском районе Челябинской области. Открыто в 1957 году. Его запасы оцениваются в 660 миллионов тонн руды.

Инвестиции в проект превысят 65 миллиардов рублей. В состав комбината войдут Томинский и Калиновский карьеры, а также обогатительная фабрика. Предполагается, что Томинский ГОК будет перерабатывать 28 миллионов тонн медно-порфировой руды в год и выпускать до 500 тысяч тонн медного концентрата.

Параллельно РМК прорабатывает проект рекультивации Коркинского угольного разреза с использованием закладочного материала, произведенного из хвостов обогащения Томинского ГОКа.

Как ранее рассказывала директор управления экологии, охраны труда и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар, разработка проектной документации будет идти по декабрь 2017 года. В первом квартале 2018 года завершатся общественные слушания по проекту, и будут представлены документы на экспертизу. К осени 2019 года закладочный материал на основе хвостов Томинского ГОКа должен пойти в Коркинский угольный разрез.

Любовь Юрина
 
 

Вы плюёте на людей,жирные

Гость 25/08/2017 - 20:58.

Вы плюёте на людей,жирные коты,вас в коркинский карьер ВСЕХ УРОДЫ

Напомним, с 1 января этого

Гость 25/08/2017 - 15:30.

Напомним, с 1 января этого года в России вступил в силу закон о "зеленых поясах" - он предусматривает возможность создания вокруг крупных городов охраняемой лесопарковой зоны, где, в частности, запрещена вырубка деревьев. Особенности лесопользования на таких территориях должны были быть определены актом Минприроды, пишет «Интерфакс».
 

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