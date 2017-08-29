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Дороги Челябинской области признаны самыми опасными в России

 
Дороги Челябинской области признаны самыми опасными в России. Фото Валерия Иванова

29/08/2017 - 08:34 В 2016 году в Челябинской области зарегистрировано 3245 аварий из-за неудовлетворительного состояния дорожного покрытия.

Межрегиональный общественный центр «За безопасность российских дорог» подготовил рейтинг за 2016 год, в который вошли 52 региона. При составлении списка учитывалось: население региона, количество ДТП, число раненых и погибших в ДТП по НДУ (неудовлетворительные дорожные условия), протяженность автодорог региона, и размер автопарка.

Челябинская область заняла в списке последнее, 52-е место. Ее соседями в рейтинге оказались Московская область, Пермский край, Самарская область и Республика Татарстан.

Самыми благополучными регионами в плане состояния дорог и аварийности стали Томская область, Удмуртия, Новосибирская область и Чечня.


 
 

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