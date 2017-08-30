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Юные танцоры из Челябинской области примут участие в международном проекте НТВ

 
Юные танцоры из Челябинской области примут участие в международном проекте НТВ. Фото Валерия Иванова

30/08/2017 - 08:56 Юные танцоры из Челябинской области примут участие в международном проекте НТВ «Ты супер! Танцы». Он стартует 2 сентября.

Уникальный проект поможет детям, оставшимся без попечения родителей, сделать первые шаги в танцевальном мире. Участниками первого тура стали 142 юных танцора. Челябинск и Челябинскую область в международном проекте НТВ представят: Ксения Долгачева, Максим Зарипов, Виктория Карбышева, Евгений Рожков, Юлия Сафронова Юлия и Виктория Федорова. Об этом сообщает PR-отдел телеканала НТВ.

Ксения Долгачева живет в Челябинске. У Ксении есть мама и отчим, однако живет она с родной бабушкой. Ксения увлекается танцами в стиле дэнсхолл.

Максим Зарипов из Сима. Максим поступил в центр помощи в декабре 2011 года. Сейчас мальчика навещает родная тётя, которая пока не может взять его к себе. Уже восемь лет Максим занимается танцами.

Виктория Карбышева из города Усть-Катав. Когда Виктории не было и трех лет, она потеряла маму, и воспитанием внучки занялась бабушка. Девочка танцует с шести лет, занимается в хореографическом коллективе «Радуга».

Евгений Рожков живет в Челябинске. Женя находится под опекой бабушки. Занимается народными танцами с 7 лет. Неоднократный участник танцевальных соревнований, обладатель гран-при конкурсов в Болгарии, Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Юлия Сафронова из Магнитогорска. Юля и ее брат живут и учатся в "Школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Семья". Юля с 9 лет занимается эстрадными танцами, а в 12 начала осваивать уличные направления.

Виктория Федорова из Копейска. Вику воспитывает бабушка. Девочка занимается уже 7 лет танцами в стиле модерн. Она принимала участие в таких фестивалях, как: «Танцующий город», «Дети России» и «Карнавал ритмов».

Телеканал НТВ получил около тысячи заявок: свои силы в отборе попробовали ребята из 13 стран: России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Украины и Абхазии.  География участников внутри России впечатляет: от Хабаровского края до Орловской области, от Мурманска до Северной Осетии.


 
 

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