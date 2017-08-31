В Челябинске состоится Всероссийский фестиваль патриотической песни «Наше поколение против террора»

31/08/2017 - 11:33 В Челябинске в Центральном парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина 2-3 сентября состоится второй Всероссийский фестиваль военно-патриотической песни «Наше поколение против террора».

Дата проведения фестиваля была выбрана не случайно. 3 сентября - День борьбы с терроризмом. В 2004 году в Беслане в этот день бандиты захватили заложников во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года. Дети, их родители и сотрудники школы №1 – 1128 человек – в течение двух с половиной дней удерживались в заминированном здании. 314 человек погибли.

«Патриотическое мероприятие поможет молодому поколению не забывать важные для нашей страны события. Молодые россияне должны знать, что терроризм – это реально существующая опасность», - рассказали в оргкомитете фестиваля.

На фестиваль приедут: лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич, Полномочный представитель Президента Российской Федерации в УрФО Игорь Холманских, губернатор Челябинской области, а также депутаты Государственной Думы. В списке приглашенных руководители всех силовых ведомств и воинских подразделений Южного Урала и Челябинска, глава города и председатель городской Думы.

«Фестиваль будет идти два дня. Первый день - 2 сентября – конкурсный. В семи номинациях будут состязаться коллективы и солисты муниципальных образований Челябинской области, гости из Екатеринбурга и Калининграда, народные и заслуженные артисты России. Ожидается, что на песенный фестиваль приедут около тысячи участников», - добавили в оргкомитете фестиваля.

На второй день состоится Гала-концерт. Перед челябинцами выступят музыкальные коллективы, регулярно гастролирующие в Сирийской Арабской Республике в зоне боевых действий - ансамбль песни и пляски Центрального военного округа из Екатеринбурга и группа «Черные береты» из Калининграда.

Завершится кинопоказом фильма «Грозовые ворота».