В День знаний в Челябинской области состоятся праздничные мероприятия

31/08/2017 - 11:38 В День знаний, первого сентября, во всех образовательных организациях Челябинской области пройдут праздничные мероприятия и торжественные линейки. С праздником школьников и студентов поздравят члены регионального правительства, городских, районных, поселковых и сельских администраций, руководители крупнейших предприятий.

Губернатор Борис Дубровский вместе с полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе Игорем Холманских планируют побывать на торжественной линейке в самой крупной школе Челябинской области, которая впервые распахнет двери первого сентября 2017 года в микрорайоне Парковый Челябинска.

Помимо торжественных линеек в каждой школе, в городе к празднику подготовлены различные мероприятия.

В 14 часов в парке им. Ю.А. Гагарина (главная сцена у фонтана «Ниагара») состоится фестиваль-конкурс талантливой молодежи «Артишок-2017». Челябинские первоклашки соберутся на массовую «Первоклассную линейку». Ребята встретятся со своими учителями и познакомятся с будущими одноклассниками. Свой первый звонок малыши дадут себе сами с помощью маленьких колокольчиков. В честь Дня знаний подготовлена специальная программа: на аллеях парка откроется множество развлекательных площадок, ребята и взрослые смогут принять участие в викторинах и розыгрышах, посостязаться в интеллектуальных и подвижных играх, поучаствовать в занимательных мастер-классах.

В 14 часов состоится праздник в Челябинском зоопарке «День Знаний». Гостей ждет анимационные персонажи, конкурсно-игровая программа, концертная программа, «Шоу мыльных пузырей», воздушные шары и призы в подарок.

В 14 часов Челябинская областная универсальная научная библиотека приглашает на «Классные дни». Вас ждут экскурсии, лекции, мастер-классы, выставки и многое другое. У каждого участника «Классных дней» будет возможность увидеть уникальные издания челябинской сокровищницы – отдела редких книг, где работает выставка «Ретропортрет прилежного ученика» и «Старинный учебник – вв.».

Кроме того, можно будет заглянуть в потайные уголки главного книгохранилища области: в первый день осени сотрудники отдела книгохранения устроят интересную и таинственную экскурсию по фонду.

В 16 часов состоится литературный праздник в Центральной библиотеке им. А.С.Пушкина. Сотрудники передадут детские книги в Челябинскую областную детскую клиническую больницу и устроят театрализованный квест по сказкам Пушкина для юных пациентов. Всех горожан приглашают присоединиться к благотворительной акции и принести книги в ближайшие библиотеки Централизованной библиотечной системы для передачи в больницы. Адреса и часы работы городских библиотек смотрите на сайте chelib.ru.

В Челябинской областной детской библиотеке им. В. Маяковского (Энгельса, 61) пройдет День открытых дверей. Для ребят и родителей будут организованы экскурсии «Библиотечные лабиринты» с рассказом о работе каждого отдела, об информационных услугах и ресурсах. Для младших школьников состоится литературно-познавательный час «Здравствуй, школьная пора!». Музыкально-нотный отдел библиотеки предложит ребятам начальных классов заглянуть в страну музыкальных звуков и мелодий. Ребят ждут также интерактивные игры, задания, ребусы и музыкальные игры. С 12 до 14 часов пройдет Книжный Freemarket - бесплатный и свободный обмен книгами и позитивными эмоциями.

В Магнитогорске также пройдет Парад первоклассников. Учеников, впервые переступивших школьный порог, поздравят первые лица города. На площади Народных гуляний для детей готовится большое количество игровых площадок, интересные конкурсы и спортивные состязания, а творческие коллективы порадуют юных магнитогорцев своими выступлениями.

В 16 часов в Центре музыкального образования «Камертон» (г. Магнитогорск, ул. Труда 14/1) состоится большая праздничная программа, приуроченная ко Дню знаний, а также началу учебного года и нового творческого сезона. Праздник знаний и творчества состоится в Сквере музыкальных инструментов Центра. Юных гостей праздника и их родителей ждут творческие мастер-классы, сюрпризы, настоящая «Библиотека под открытым небом» и музыкальная программа, подготовленная учащимися ЦМО «Камертон».

В Миассе праздник в честь Дня знаний состоится 11:30 до 16:00 на Предзаводской площади.