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Борис Дубровский открыл парк спорта и отдыха в Рифее

 

04/09/2017 - 09:43 Новый городской парк спорта и отдыха торжественно открыли на территории конно-спортивного комплекса «Рифей» в Челябинске.

В открытии принял участие губернатор Борис Дубровский, по чьей инициативе и появилась новая площадка для спорта и семейного отдыха на свежем воздухе, которая, по его задумке, должна стать новой точкой притяжения и местом излюбленного активного отдыха для жителей Челябинска и Сосновского района. На этой площадке будет комфортно находится и заниматься спортом людям разных возрастов и разной физической подготовки.

В «Рифее» уже построены прогулочные дорожки с гравийным покрытием, двухкилометровая асфальтированная дорожка для развития массового спорта, по которой можно бегать, кататься на роллерах, велосипеде и летних лыжах. Зимой на территории парка будет организована лыжня.

 «Это только первый этап развития этой территории. Развития будет продолжаться, в том числе, с учетом ваших пожеланий», – подчеркнул Борис Дубровский, обращаясь к участникам спортивного праздника, который был организован в честь открытия.

Предложения от южноуральцев по дальнейшему развития парка будут приниматься на интернет-площадке, которая будет специально создана по поручению главы региона.

Уже запланировано в 2018-2020 годах создать на базе конно-спортивного комплекса «Рифей» стадиона с беговыми легкоатлетическими дорожками и синтетическим покрытием, плавательного бассейна, универсального спортивного зала и других объектов. Частный инвестор рассматривает также перспективу открытия на базе «Рифея» комплекса термальных бассейнов.

В рамках праздника южноуральцы приняли участие в зарядке со «звездой», которую провели чемпионка мира по тхэквондо Ольга Иванова и серебряный призер мира по тхэквондо Татьяна Кудашова. Также желающие пробежали кросс, сдали нормы ГТО, увидели показательные выступления спортивных школ города.

По распоряжению губернатора, к «Рифею» организовано движение общественного транспорта. Жители Челябинска теперь смогут доехать комплекса на автобусе № 213. Пока планируется выполнять ежедневно по пять оборотных рейсов. Первый рейс из Челябинска в КСК отправляется в 6-50 от остановочного пункта «улица Чичерина», затем в 8-00; 13-45; 18-15; 20-15. От КСК в Челябинск - 7-23, 8-33, 13-33, 18-03, 20-03 и 21-03.


Фото

Борис Дубровский открыл парк спорта и отдыха в Рифее
Борис Дубровский открыл парк спорта и отдыха в Рифее
Борис Дубровский открыл парк спорта и отдыха в Рифее
 
 
 

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