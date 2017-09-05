Экстрим мирового уровня в Челябинске в День города

05/09/2017 - 10:23 В Челябинске 9 сентября состоится этап всемирно известного и одно из самых тяжелых в мире соревнований RAINFOREST CHALLENGE RUSSIA URAL.

С 10.00 до 16.00 часов на внедорожном полигоне, расположенном в районе развязки дорог на Аэропорт-Курганский тракт, пройдет уральский этап всемирно известного соревнования Rainforest Challenge (RFC) и отборочный этап Чемпионата России по троффи-рейдам на ATV. RFC занимает статус неофициального Чемпионата Мира, сообщает пресс-служба министерства физкультуры и спорта Челябинской области.

Rainforest Challenge впервые появилась в Малайзии. За более чем двадцатилетнюю историю соревнования в гонке приняли участие представители большинства стран Европы, Америки, Азии, Австралии и Океании.

Отборочные этапы RFC проводятся в Италии, Португалии, Шри-Ланке, Китае, Вьетнаме, Таиланде, Австралии.

Спортсмены из России участвуют в этом мировом соревновании 13 лет. Обычно за победу в гонке борются до 50 команд. Россияне уже неоднократно стояли на подиуме, побеждали в классах.

Четыре года назад гонки мировой серии RFC стартовали в России. Представителем нашей страны стала спортивная команда PRO-X.

На Урале Гонка RFC Russia URAL будет проходить второй раз. В прошлом году в гонках участвовало 30 экипажей, за борьбой которых увлеченно наблюдало свыше семи тысяч зрителей. В этом году соревнования соберут 50 экипажей, 200 спортсменов.

Rainforest Challenge Russia Ural станет отборочным этапом Чемпионата России по трофи-рейдам на ATV.

Организатором выступает Red off-road expedition. Это команда, которая проводит внедорожные экспедиции по всему миру и соревнования по автомотоспорту уже двадцать лет. Организаторами подготовлены спецучастки, которые имитируют болота, реки, непроходимые леса. Так создаются экстремальные условия вождения. Трассы RFC привлекают внимание большого количества зрителей. Фотографы, операторы, блоггеры находят сюжеты и ракурсы для своих работ и страниц в интернете.