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СПЧ: Положительные заключения госэкспертизы по двум объектам Томинского ГОКа утратили юридическую силу
СПЧ: Положительные заключения госэкспертизы по двум объектам Томинского ГОКа утратили юридическую силу
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СПЧ: Положительные заключения госэкспертизы по двум объектам Томинского ГОКа утратили юридическую силу

 
СПЧ: Положительные заключения госэкспертизы по двум объектам Томинского ГОКа утратили юридическую силу

05/09/2017 - 19:01 Положительные заключения государственной экологической экспертизы по двум объектам Томинского ГОКа (проект Русской медной компании в Челябинской области) утратили юридическую силу. Измененный проект подлежит обязательной экологической экспертизе.

Такое мнение и рекомендации выдали члены Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по итогам визита в Челябинскую область.

Как уже сообщало агентство, действующее законодательство предоставляет заказчику сложных проектов право вести пообъектное проектирование. В частности, в проекте Томинского ГОКа была проведена экологическая экспертиза двух блоков – горнотранспортная часть, а также хвостовое хозяйство и оборотное водоснабжение. Эти заключения оспаривались в судебном порядке.

«При этом, влияние остальных объектов Томинского ГОК и комплексное воздействие на окружающую среду экспертиза не рассматривала», - подчеркнули в СПЧ. Они напомнили, что с 1 января 2018 года вступят в силу изменения в законодательстве и для Томинского ГОКа государственная экологическая экспертиза станет обязательной. В Совете отмечают, что АО «Томинский ГОК» фактически препятствует проведению общественной экологической экспертизы, отказывая в предоставлении проектной документации несмотря на решения судов различных инстанций.

Кроме того, первоначальный проект РМК по добыче и переработке медно-порфировых руд Томинского месторождения после проведения экологического аудита вызвал ряд претензий (опасная близость хвостохранилища от единственного питьевого источника Челябинска). Тогда РМК было предложено отказаться от гидрометаллургии и складировать обезвоженные хвосты обогащения комбината в угольном разрезе «Коркинский». Компания согласилась доработать проект. Но в этом случае, согласно федерального закона, положительное заключение экспертизы теряет юридическую силу.

«Положительное заключение государственной экологической экспертизы теряет юридическую силу в случае доработки объекта государственной экологической экспертизы по замечаниям проведенной ранее государственной экологической экспертизы либо в случае реализации объекта государственной экологической экспертизы с отступлениями от документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы, и (или) в случае внесения изменений в указанную документацию», - пояснили в СПЧ.

Новый измененный проект должен попадать под требование законодательства о проведении обязательной экологической экспертизы, считают в СПЧ.

Таким образом, по мнению Совета, "оба положительных заключения утратили юридическую силу, а новый, доработанный проект подлежит обязательной экологической экспертизе".

В СПЧ подчеркивают, что пока новый проект не разработан и не прошел экспертизу, начинать хозяйственную и иную деятельность нельзя. Однако в июле в рамках международной выставки «ИННОПРОМ-2017» был дан официальный старт разработке Томинского месторождения. На месте разработки Томинского месторождения начались горные работы.  В СПЧ уверены, что это противозаконно. «В соответствии с п. 7 ст. 30 Закона об экологической экспертизе нарушениями законодательства РФ об экологической экспертизе является осуществление хозяйственной и иной деятельности, не соответствующей документации, которая получила положительное заключение государственной экологической экспертизы», - считают в Совете.


 
 

Вода- источник жизни

Гость 05/09/2017 - 22:02.

Вода- источник жизни человека. Если челябинцам отравят еще и воду, то проще сдохнуть досрочно, чем потом оплачивать пожизненно лекарства. Привет губернатору Дубровскому за одобрение деятельности РМК в Челябинской области!

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