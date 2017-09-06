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На международном фестивале духовной музыки в Челябинской области выступят храмовые коллективы региона, Москвы и Греции

 

06/09/2017 - 12:43 Международный Фестиваль духовной музыки состоится в Челябинской области при поддержке губернатора Бориса Дубровского. Он пройдет с 21 по 24 сентября в Кыштыме, Челябинске, Южноуральске, Троицке, Магнитогорске, Сатке, Златоусте.

Как сообщили в челябинской филармонии, фестиваль примут семь городов области и четыре епархии: Кыштым – Челябинск – Южноуральск – Троицк – Магнитогорск – Сатка – Златоуст. В каждом из городов состоится полноценный концерт в двух отделениях.

В конкурсе примут участие 12 хоровых коллективов области, а также хоры из Москвы и греческого города Кардица. Свое искусство слушателям представят храмовые коллективы Челябинска, академические смешанные хоры ЮУРГИИ имени Чайковского (руководитель Ольга Кочетова) и Русского культурного центра Челябинска (руководитель – заслуженный работник культуры РФ Владимир Шереметьев), хор «Доместик» имени Копанева из Екатеринбурга, государственная академическая хоровая капелла России имени Юрлова и Византийский хор Святого Иоанна Дамаскина

Новая музыкальная традиция в регионе появилась после посещения губернатором Борисом Дубровским уникального храма Рождества Христова в Кыштыме, возведенного более полутора веков назад и включенного в реестр культурного наследия. Год назад в этом храме состоялось два благотворительных концерта духовной музыки, на которых выступили храмовые коллективы Челябинска и камерный хор имени Валерия Михальченко Челябинской филармонии. Южноуральцы с восторгом приняли эти концерты и было принято решение о проведении Фестиваля духовной музыки.  Он получил статус международного.

Фестиваль стартует 22 сентября в кыштымском Храме Рождества Христова гала-концертом. Праздничной прелюдией станет колокольный перезвон всех кыштымских храмов одновременно. На этой площадке выступят мужской певческий коллектив из Греции. Византийский хор Святого Иоанна Дамаскина работает под благословением Его Высокопреосвященства митрополита Тимофея и участвует во всех мероприятиях митрополии Фессалиотиды и Фанариоферсала. Кроме того, прозвучит сводный хор мужчин, юношей и мальчиков Челябинска, выступит капелла мальчиков и юношей «Созвучие» и концертная хоровая капелла мальчиков и юношей «Молодость».

24 сентября артисты Византийского хора выступят с сольным концертом в Челябинске в зале органной и камерной музыки «Родина».  Государственная академическая хоровая капелла России имени Юрлова выступит с программой духовных сочинений русских и зарубежных композиторов в зале имени С.С. Прокофьева 23 сентября. Хор «Доместик» имени Копанева даст сольный концерт в Сатке.


 
 

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