Власти Челябинской области готовы пойти на риск и дополнительные затраты ради улучшения экологии

На сегодня есть предложения, которые можно реализовать в рамках действующих полномочий областной власти, не дожидаясь дополнительных решений на федеральном уровне.

Борис Дубровский отметил, что на сегодня необходимо внедрить высокоэффективные и реально действующие стимулы, которые поспособствуют более активной реализации промышленными предприятиями региона природоохранных мероприятий. «Это - риски и потенциальная нагрузка для регионального бюджета, но на это мы готовы пойти, учитывая актуальность проблемы», - подчеркнул Борис Дубровский. На сегодня вопрос с качеством воздуха наиболее остро обстоит в Челябинске. Магнитогорске, Карабаше и ряде других городов региона.

По распоряжению губернатора, сформирована рабочая группа, в которую вошли представители министерства экономического развития, министерства экологии и курирующие их вице-губернаторы.

Как уже сообщало агентство, областные власти предлагают сделать Челябинскую область пилотным регионом по внедрению системы управления качеством атмосферного воздуха, рассчитанной на основе сводного тома предельно допустимых выбросов. Как ранее рассказывал в интервью агентству «Урал-пресс-информ» вице-губернатор Олег Климов, на сегодня сводный расчет не закреплен на законодательном уровне как официальный документ, на основании которого могут приниматься управленческие решения. По предложению области, сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха будут включены в природоохранное законодательство (вполне вероятно, что это произойдет осенью). И тогда на основании узаконенного сводного расчета можно будет пересматривать нормы выбросов (сейчас предприятиям одобрены завышенные нормативы).

Предприятия, получив новые квоты, должны будут разработать программы на 3-5-7 лет по снижению выбросов. Кроме того, будет введена система мониторинга, которая качественно накроет всю территорию города и оспорить ее показания будет невозможно.