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Борис Дубровский поздравил сотрудников СК Челябинской области

 

08/09/2017 - 09:23 Следственный комитет Российской Федерации отмечает 10-летие со дня своего образования. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил следователей с прадником.

«Поздравляю вас с юбилейной датой, - отметил глава региона. - По долгу службы вы имеете дело с наиболее резонансными, сложными преступлениями, поэтому естественно, что к вашей работе приковано пристальное внимание общественности. Качественное следствие позволяет гражданам рассчитывать на справедливое судебное решение. По этим позициям люди судят о способности государства защитить их конституционные права. Желаю вам дальнейшей успешной службы».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе главы региона, Борис Дубровский вручил почетные грамоты заместителю руководителя следственного управления Юрию Федотову и руководителю третьего отдела по расследованию особо важных преступлений Евгению Мишарину.

Напомним, десять лет назад был создан независимый государственный орган, который осуществляет полномочия в сфере уголовного судопроизводства и подчиняется Президенту РФ. Создание обособленной структуры было продиктовано требованиями времени и общественными процессами, происходящими в стране. Сотрудники Следственного комитета уполномочены вести следствие по наиболее сложным уголовным делам, расследование которых имеет особо важное значение для укрепления законности, справедливости и защиты прав граждан.

За период существования управления по Челябинской области было рассмотрено более 300 тысяч сообщений о преступлениях, в производстве находилось свыше 50 тысяч уголовных дел, в суды для рассмотрения было направлено свыше 30 тысяч уголовных дел. К уголовной ответственности было привлечено 26 тысяч граждан.

«За каждой из этих цифр стоит горе и страдания людей потерпевших от преступлений. Благодаря нашей работе люди получили защиту, были восстановлены нарушенные права, возвещен вред от преступных посягательств, восстановлена справедливость, а значит, обеспечен порядок и спокойствие в обществе и государстве», – подчеркнул руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области, генерал-лейтенант Денис Чернятьев.


 
 
 

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