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В Челябинске будущие офицеры ВКС приняли воинскую присягу
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В Челябинске будущие офицеры ВКС приняли воинскую присягу

 
В Челябинске будущие офицеры ВКС приняли воинскую присягу

09/09/2017 - 16:57 Около 500 курсантов первого курса Челябинского высшего военного авиационного краснознаменного училища штурманов сегодня, 9 сентября, приняли воинскую присягу.

Будущие офицеры ВКС пройдут обучение по двум специальностям: штурман и офицер боевого управления.

«В этом году у нас полноценный набор. Профессии военного штурмана и офицера боевого управления на сегодняшний день очень востребованы. Символично, что клятва на верность Родине проходит в преддверии (13 сентября) образования Челябинска. Для наших курсантов этот город будет родным в течение пяти лет. Возможно, даже, кто-то из них встретит свою любовь и останется здесь», – рассказал начальник филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» в Челябинске полковник Игорь Шведов.

Постигать все тонкости военного дела в Челябинск приехали курсанты из 20-и субъектов Российской Федерации. До присяги они прошли курс молодого бойца и сдали зачёты. По словам курсанта первого курса Аскара Абдрамалова, все с нетерпением ждали день, когда дадут клятву на верность Родине. 

Фото Марии Беловой

Мария Белова

Фото

В Челябинске будущие офицеры ВКС приняли воинскую присягу
В Челябинске будущие офицеры ВКС приняли воинскую присягу
В Челябинске будущие офицеры ВКС приняли воинскую присягу
В Челябинске будущие офицеры ВКС приняли воинскую присягу
В Челябинске будущие офицеры ВКС приняли воинскую присягу
В Челябинске будущие офицеры ВКС приняли воинскую присягу
В Челябинске будущие офицеры ВКС приняли воинскую присягу
 
 
 

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