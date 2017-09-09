В Челябинске будущие офицеры ВКС приняли воинскую присягу

Будущие офицеры ВКС пройдут обучение по двум специальностям: штурман и офицер боевого управления.

«В этом году у нас полноценный набор. Профессии военного штурмана и офицера боевого управления на сегодняшний день очень востребованы. Символично, что клятва на верность Родине проходит в преддверии (13 сентября) образования Челябинска. Для наших курсантов этот город будет родным в течение пяти лет. Возможно, даже, кто-то из них встретит свою любовь и останется здесь», – рассказал начальник филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» в Челябинске полковник Игорь Шведов.

Постигать все тонкости военного дела в Челябинск приехали курсанты из 20-и субъектов Российской Федерации. До присяги они прошли курс молодого бойца и сдали зачёты. По словам курсанта первого курса Аскара Абдрамалова, все с нетерпением ждали день, когда дадут клятву на верность Родине.

Фото Марии Беловой