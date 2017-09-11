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Глава облизбикорма доложил губернатору об итогах выборов в Челябинской области

 
Глава облизбикорма доложил губернатору об итогах выборов в Челябинской области

11/09/2017 - 15:45 Выборы в органы местного самоуправления в единый день голосования 10 сентября на территории Челябинской области прошли без нарушений законодательства, в избирательную комиссию региона не поступило ни одной жалобы.

Об этом доложил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому руководитель избиркома Сергей Обертас.

Глава региона поблагодарил за организацию выборов регионе в Единый день голосования. «Мы рассматриваем эту избирательную кампанию как подготовку к мартовским выборам, – подчеркнул Борис Дубровский. - Это была возможность отработать слаженность в действиях и провести оценку технической оснащенности».

Как уточнили в облизбиркоме, 10 сентября проголосовало 32 тысячи 510 южноуральцев. Явка по региону составила в среднем 32,36%. «Цифра по явке считается хорошей для довыборов в местные представительные органы», – пояснил Сергей Обертас.

Самая высокая явка была на выборах в Уйском муниципальном районе – более 70%. За главу Полоцкого сельского поселения Кизильского района пришли проголосовать 72,5% избирателей. Новый главой выбран Серикжан Хасенов, получивший 84,71% голосов. Остальные кандидаты не переступили порог в 5,5%.

Самыми пассивными оказались жители Сосновского района. На восьмом одномандатном избирательном округе зафиксирована явка 10,52%.

В Челябинске наиболее активными были жители Тракторозаводского района (явка по 11 округу-27,99%, в 13-м округе-18,37%). В Металлургическом район на участок пришли 11,59% включенных в списки жителей.

По итогам голосования «Единая Россия» получила 120 мандатов, самовыдвиженцы – 11 мандатов, «Справедливая Россия»  - 4 мандата, ЛДПР - 2 мандата.

На одном из избирательных участков Розы (Коркинский район)и Усть-Багарякском сельском поселении (Кунашакский район) будет организован второй этап выборов. На этих участках победители набрали одинаковое количество голосов.

По словам Обертаса, в день голосования в Челябинской области впервые применялась новая технология QR – кодирования. «Применение машиносчитаемого кода положительно нами оценено», – подчеркнул глава облизбиркома. По его словам, технология сработала на 100% в каждом избирательном участке.


 
 
 

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