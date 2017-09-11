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Команда из Челябинской области стала победителем Всероссийского фестиваля «ПАРА-КРЫМ 2017»

 
Команда из Челябинской области стала победителем Всероссийского фестиваля «ПАРА-КРЫМ 2017»

11/09/2017 - 13:26 Команда спортсменов из Челябинской области стала победителем Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля инвалидов «ПАРА-КРЫМ 2017». Соревнования проходили с 5 по 9 сентября в Евпатории на базе Центра спорта «Эволюция» Республики Крым.

Как сообщили организаторы, более 470 человек из 65 регионов России соревновались в пяти спортивных дисциплинах: дартс, легкая атлетика (100 и 400 метров), настольный теннис, пауэрлифтинг и плавание. Также участников ждали соревнования по настольным спортивным играм, «мастер-классы» по дайвингу, скалолазанию, парусному спорту и регби. Для спортсменов были организованы и досуговые мероприятия (дискотеки, квесты, караоке и др.).

По итогам командного зачета первое место у команды из Челябинской области, второе место - у команды Иркутской области, третье место - у команды Санкт-Петербурга.

Председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Госдумы, паралимпийский чемпион Михаил Терентьев отметил, что победители и участники показали хорошую спортивную подготовку и проявили выдержку.  «Мы смогли достичь главной цели Фестиваля - зажечь в каждом, кто слышал о «ПАРА-КРЫМе», желание заниматься физической культурой и спортом и предоставили всем участникам возможность поверить в свои силы, реализовать свой потенциал, познакомиться с единомышленниками», - подчеркнул Терентьев.

Первый Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов состоялся в 2007 году. До 2014 года местом он проводился в Сочи, а с 2015 года - в Крыму.Организаторами фестиваля являются общероссийские общественные организации –  «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) и «Российский спортивный союз инвалидов» (РССИ).


Фото

Команда из Челябинской области стала победителем Всероссийского фестиваля «ПАРА-КРЫМ 2017»
Команда из Челябинской области стала победителем Всероссийского фестиваля «ПАРА-КРЫМ 2017»
Команда из Челябинской области стала победителем Всероссийского фестиваля «ПАРА-КРЫМ 2017»
 
 
 

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