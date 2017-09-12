 

Челябинск - новости города и Челябинской области

В избранное
Сделать стартовой
Вход
Об агентстве Контакты Реклама
Погода в Челябинске
Рваные облака
5 °C
  • Рваные облака
  • Ветер: ЗСЗ, 3 м/с
  • Давление: 764 мм рт.ст.
  • Отн. Влажность: 87 %
Карта региона
 
Rambler's Top100
ЧМК изготовит рельсы для второго кольца московского метро. Фото Федора Шмидта
ЧМК изготовит рельсы для второго кольца московского метро
Южноуральцы могут пройти тестирование и получить консультацию по профилактике онкологических заболеваний
Южноуральцы могут пройти тестирование и получить консультацию по профилактике онкологических заболеваний
Жители домов на территории курорта Кисегач бьют тревогу – сети брошены, недалеко до катастрофы
Жители домов на территории курорта Кисегач бьют тревогу – сети брошены, недалеко до катастрофы
СПЧ: Положительные заключения госэкспертизы по двум объектам Томинского ГОКа утратили юридическую силу
СПЧ: Положительные заключения госэкспертизы по двум объектам Томинского ГОКа утратили юридическую силу
 

ЧМК изготовит рельсы для второго кольца московского метро

 
ЧМК изготовит рельсы для второго кольца московского метро. Фото Федора Шмидта

12/09/2017 - 09:08 Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») стал победителем тендера на поставку рельсов для строительства второго кольца Московского метрополитена. Сумма контракта – около 1,5 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба компании.

ЧМК изготовит рельсы для юго-западного участка Московской кольцевой железной дороги (МКЖД). Для нового контура столичного метро Челябинский металлургический комбинат отгрузит около 35 тыс. тонн рельсовой продукции.

Московская кольцевая железная дорога – один из крупнейших инфраструктурных проектов столицы. МКЖД станет второй кольцевой линией метро. Всего на кольце запустят 31 станцию, с каждой из которых можно будет пересесть на наземный городской пассажирский транспорт. Новый контракт предполагает изготовление рельсов для укладки 260 километров пути.

Рельсы на ЧМК производят на универсальном рельсобалочном стане, который запустили в работу в 2013 году. Это одно из крупнейших отечественных производств высококачественного фасонного проката. Закалку рельсов осуществляют в растворе полимера по уникальной для России технологии, благодаря чему продукция приобретает высокие эксплуатационные показатели по износостойкости, прочности и пределу выносливости. Серийное производство рельсового проката началось на предприятии в начале 2016 года. Для модернизации транспортной инфраструктуры России ЧМК уже изготовил более полумиллиона тонн рельсов.


 
 
 

Разделы

ticker
Агро+
Интервью
Статьи
Крупным планом
Есть мнение

Сюжеты

Бюджет
Общественный транспорт Челябинска
Дороги Челябинска
ЖКХ
Зеленая революция
Уголовное дело Михаила Юревича

О нас

Читайте новости:

 

© 2016
Сайт разработан
andribas

© 1997-2016 Региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"
Эл №ФС77-52356 от 22.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Адрес редакции: г. Челябинск, ул. Монакова, д. 33, офис 2
Телефоны: (351) 237-29-26, 260-51-33, 237-15-35. Email: maineditor@uralpress.ru
По вопросам рекламы обращаться: rek@uralpress.ru

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки не закрытой от поисковых систем.

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, если такая информация содержится в комментариях читателей.

Рейтинг@Mail.ru

 Яндекс цитирования