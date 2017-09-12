ЧМК изготовит рельсы для второго кольца московского метро

12/09/2017 - 09:08 Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») стал победителем тендера на поставку рельсов для строительства второго кольца Московского метрополитена. Сумма контракта – около 1,5 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба компании.

ЧМК изготовит рельсы для юго-западного участка Московской кольцевой железной дороги (МКЖД). Для нового контура столичного метро Челябинский металлургический комбинат отгрузит около 35 тыс. тонн рельсовой продукции.

Московская кольцевая железная дорога – один из крупнейших инфраструктурных проектов столицы. МКЖД станет второй кольцевой линией метро. Всего на кольце запустят 31 станцию, с каждой из которых можно будет пересесть на наземный городской пассажирский транспорт. Новый контракт предполагает изготовление рельсов для укладки 260 километров пути.

Рельсы на ЧМК производят на универсальном рельсобалочном стане, который запустили в работу в 2013 году. Это одно из крупнейших отечественных производств высококачественного фасонного проката. Закалку рельсов осуществляют в растворе полимера по уникальной для России технологии, благодаря чему продукция приобретает высокие эксплуатационные показатели по износостойкости, прочности и пределу выносливости. Серийное производство рельсового проката началось на предприятии в начале 2016 года. Для модернизации транспортной инфраструктуры России ЧМК уже изготовил более полумиллиона тонн рельсов.