В Челябинске начинается фестивальная осень

12/09/2017 - 17:01 Насыщенная и поистине фестивальная осень в Историческом музее Южного Урала. 14 сентября, начинается III Международный фестиваль современного искусства «Дебаркадер», и продлится он до 19 сентября включительно.

Третий фестиваль современного искусства «Дебаркадер-2017» посвящен столетию Октябрьской революции. Он пройдет под броским лозунгом «Арт-переворот». А начало этому арт-перевороту положит огненное шоу «Энергия революции» с элементами современного театра. Режиссирует этот спектакль Радик Рябков из уличного театра «Студия М». В прошлом году на фестивале «Дебаркадер-2016» ребята из «Студии М» озарили ночную набережную Миасса ярким светом подожженного куба. Нынче у них более интересная и важная миссия — открыть фестиваль и задать ему единственно верную революционную тональность, не учиняя при этом беспорядков за пределами сценического пространства.

"Это будет коллаж революционных образов, связанных с крупными выразительными формами, видеопроекциями, спецэффектами и пластическими композициями. А если все сложится удачно — то и с оживающими декорациями. В работе над спектаклем мы опираемся на эстетику таких художников, как Кандинский, Петров-Водкин, Филонов — в чьих работах последствия Октябрьской революции отразились наиболее мощно. Надеемся, что погода будет хорошая — в работе уличного театра этот фактор наиважнейший", - рассказал режиссер спектакля Радик Рябков.

На фестиваль современного искусства «Дебаркадер-2017» приглашено много талантливых художников, но одним из самых интересных и креативных гостей является Валентин Гонсалес Фернандес.

16 сентября в рамках поэтической программы фестиваля «Дебаркадер» гости Исторического музея познакомятся с синтетическим проектом «НЕШУМЫ»

В этом проекте, который курируют Наталия Санникова и Константин Рубинский, прихотливо соединяются такие, казалось бы, разнородные жанры как поэзия, музыка и движение. Сплетаясь в единый эмоционально-эстетический узел, они порождают новый жанр, который обитает в уникальном театрализованном пространстве на стыке нескольких видов искусства и способов его восприятия. Об этом сообщает пресс-служба исторического музея.

Поэты Ростислав Амелин, Оксана Васякина, Александр Гаврилов, Данила Давыдов, Егана Джаббарова, Николай Звягинцев, Геннадий Каневский, Дана Курская, Александр Маниченко и Екатерина Симонова читают свои стихи. Музыканты (электронный проект Follow The Flower, группа Vitamin Youth) сопровождают его подходящим звукорядом. Челябинский театр современного танца Ольги Пона представляет пластическую интерпретацию этого необычного действа.

Не успеет пройти один фестиваль, как 22 сентября начнется следующий — VIII Международный фестиваль фотографии «Фотофест», посвященный Году экологии в России. Оргкомитет фестиваля готовит для гостей и участников главного фотографического события Челябинской области много интересных мероприятий и сюрпризов.