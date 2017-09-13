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Противникам Томинского ГОКа не согласовали время и место проведения митинга. Они намерены в суде оспорить это решение

 
Карабаш. Фото Валерия Иванова

13/09/2017 - 09:35 Администрация Челябинска запретила проведение 17 сентября митинга в сквере «Алое поле», у памятника В. И. Ленину, посвященного запрету строительства Томинского ГОКа.

Как сообщили в мэрии, место проведения митинга не согласовано «ввиду невозможности размещения на указанной площадке заявленного количества участников мероприятия».

Организаторам предложили провести митинг на два дня раньше (в пятницу, а не в воскресенье, сократить время на два часа (до 15, а не до 17 часов), сменить место (собраться в сквере им. Д. В. Колющенко)

Администрация предупреждает, что за несогласованное проведение митинга в сквере «Алое поле» будут отвечать по закону как организаторы, так и участники.

Организаторы митинга на своей странице в соцсети, что планируют оспорить в законном порядке решение администрации города.  «Мы предпринимаем все необходимые усилия к тому, чтобы заявленный на 17 сентября митинг состоялся, - отметили организаторы и особо подчеркнули. - Состоялся мирно, спокойно, как всегда».

По их словам, городская администрация не ответила на встреч6ное предложение о сокращении численности участников митинга. «Сегодня мы обратились в суд с иском о признании отказа в согласовании митинга незаконным», - предупредили организаторы.

По закону, суд должен рассмотреть обращение до заявленной даты митинга.

Любовь Юрина
 
 

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